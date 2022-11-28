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Ван Гал: «Всегда надо ставить перед собой цель»

вчера, 22:44
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды1 : 1Логотип футбольный клуб ЭквадорЭквадорМатч завершен

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал ответил на критику в адрес своей команды по итогам матча чемпионата мира против Эквадора (1:1).

Я согласен с критикой, но мы не проигрываем уже на протяжении 17 матчей. Помимо этого, если вы посмотрите на разницу мячей, то поймете, что мы заслужили уважение. Не вижу тут особого давления, ибо всегда надо ставить перед собой цель. Если вы этого не делаете и утверждаете, что выхода в четвертьфинал вполне достаточно, то вам никогда не стать чемпионами мира.

Я никогда не утверждал, что мы станем чемпионами мира, я лишь говорил, что у нас есть на это шансы. Игроки думают именно так. Если вы хотите стать чемпионом, то должны суметь одолеть любого соперника.

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Все комментарии
Namuri
Namuri
сегодня в 00:08
Затвра нужна цель - победить в последнем туре.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:05
Что бы развеять критику нужна уверенная победа в последним матче группы!
Гость
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