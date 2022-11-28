Ван Гал: «Всегда надо ставить перед собой цель»

Главный тренер сборной Нидерландов ответил на критику в адрес своей команды по итогам матча чемпионата мира против Эквадора (1:1).

Я согласен с критикой, но мы не проигрываем уже на протяжении 17 матчей. Помимо этого, если вы посмотрите на разницу мячей, то поймете, что мы заслужили уважение. Не вижу тут особого давления, ибо всегда надо ставить перед собой цель. Если вы этого не делаете и утверждаете, что выхода в четвертьфинал вполне достаточно, то вам никогда не стать чемпионами мира.

Я никогда не утверждал, что мы станем чемпионами мира, я лишь говорил, что у нас есть на это шансы. Игроки думают именно так. Если вы хотите стать чемпионом, то должны суметь одолеть любого соперника.