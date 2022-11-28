Саутгейт высказался о ротации состава на матч против Уэльса

Сборная Англии 29 ноября сыграет с командой Уэльса в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Катаре. Англичане лидируют в группе В (4 очка), валлийцы занимают последнее место (1 пункт). В этой связи многие ожидают, что главный тренер англичан Гарет Саутгейт произведет ротацию состава на ближайшую игру. Наставник высказался по этому поводу:
Разумеется, выйдет тот состав, который способен победить. С Харри Кейном все относительно в порядке, все продолжают говорить о его лодыжке. На данную позицию у нас достаточно богатый выбор исполнителей. Это делает выбор состава немного сложнее, но мы хотим видеть состав, готовый к матчу. К этому мы и идем.