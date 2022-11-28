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Саутгейт высказался о ротации состава на матч против Уэльса

вчера, 22:59
УэльсЛоготип футбольный клуб Уэльс-:-Логотип футбольный клуб АнглияАнглия22:00 Не начался

Сборная Англии 29 ноября сыграет с командой Уэльса в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Катаре. Англичане лидируют в группе В (4 очка), валлийцы занимают последнее место (1 пункт). В этой связи многие ожидают, что главный тренер англичан Гарет Саутгейт произведет ротацию состава на ближайшую игру. Наставник высказался по этому поводу:

Разумеется, выйдет тот состав, который способен победить. С Харри Кейном все относительно в порядке, все продолжают говорить о его лодыжке. На данную позицию у нас достаточно богатый выбор исполнителей. Это делает выбор состава немного сложнее, но мы хотим видеть состав, готовый к матчу. К этому мы и идем.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:42
Лишь бы сами себя не переиграли.
Beno444
Beno444
сегодня в 00:07
Англия вряд ли победит.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:09
Думаю ротацию проведут и все перестановки продумают!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 23:08
В данном случае рисковать не стоит, тем боле что по ходу встречи можно будет сделать пять замен, а глубины и качества состава у команды хватает.
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