Саутгейт высказался о ротации состава на матч против Уэльса

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вчера, 22:59

Сборная Англии 29 ноября сыграет с командой Уэльса в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Катаре. Англичане лидируют в группе В (4 очка), валлийцы занимают последнее место (1 пункт). В этой связи многие ожидают, что главный тренер англичан произведет ротацию состава на ближайшую игру. Наставник высказался по этому поводу: