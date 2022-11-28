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Руни: «Уровень американских футболистов и тренерского штаба довольно высок»

вчера, 20:36
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия0 : 0Логотип футбольный клуб СШАСШАМатч завершен

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о свисте болельщиков сборной Англии после поединка против США на чемпионате мира в Катаре (0:0).

Болельщики сборной Англии многого ждут от команды, но из-за нашего футбольного менталитета мы порой склонны недооценивать соперника.

Это касается и сборной США. Она лучше, чем кажется большинству людей в Англии. Уровень американских футболистов и тренерского штаба довольно высок.

США – замечательный коллектив с грамотным тренером, и они играют энергично, поэтому против них играть непросто. Предрассудки не дают англичанам признать этого. Если бы сборная сыграла вничью с Данией, болельщики ведь не стали бы освистывать футболистов?

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Все комментарии
karnager
karnager ответ Кип (раскрыть)
сегодня в 01:27
так и есть
протон
протон
сегодня в 00:55
Свист был не из-за результата, а из-за игры.
Я смотрел с 70 минуты. Бриты катали мяч от центра до своей штрафной по минуте.
Тупой кейн постоянно тусовался в опорной зоне, и когда мяч шёл в атаку, там всего не хватало игрока перед чужой штрафной.
Ему в конке даже Грилиш это высказал.
Beno444
Beno444
вчера в 22:06
Значит сборная Англии не видит своий ошибок
Кип
Кип
вчера в 21:22
мне кажется англичане сгоняли с американцами товарняк
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 20:48
В США команда молодая, боевая, они ещё покажут себя.
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