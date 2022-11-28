Руни: «Уровень американских футболистов и тренерского штаба довольно высок»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» высказался о свисте болельщиков сборной Англии после поединка против США на чемпионате мира в Катаре (0:0).

Болельщики сборной Англии многого ждут от команды, но из-за нашего футбольного менталитета мы порой склонны недооценивать соперника.

Это касается и сборной США . Она лучше, чем кажется большинству людей в Англии. Уровень американских футболистов и тренерского штаба довольно высок.