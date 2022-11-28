Руни: «Уровень американских футболистов и тренерского штаба довольно высок»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о свисте болельщиков сборной Англии после поединка против США на чемпионате мира в Катаре (0:0).
Болельщики сборной Англии многого ждут от команды, но из-за нашего футбольного менталитета мы порой склонны недооценивать соперника.
Это касается и сборной США. Она лучше, чем кажется большинству людей в Англии. Уровень американских футболистов и тренерского штаба довольно высок.
США – замечательный коллектив с грамотным тренером, и они играют энергично, поэтому против них играть непросто. Предрассудки не дают англичанам признать этого. Если бы сборная сыграла вничью с Данией, болельщики ведь не стали бы освистывать футболистов?
Я смотрел с 70 минуты. Бриты катали мяч от центра до своей штрафной по минуте.
Тупой кейн постоянно тусовался в опорной зоне, и когда мяч шёл в атаку, там всего не хватало игрока перед чужой штрафной.
Ему в конке даже Грилиш это высказал.
Я смотрел с 70 минуты. Бриты катали мяч от центра до своей штрафной по минуте.
Тупой кейн постоянно тусовался в опорной зоне, и когда мяч шёл в атаку, там всего не хватало игрока перед чужой штрафной.
Ему в конке даже Грилиш это высказал.