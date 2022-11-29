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Бывший сербский игрок «Рубина» заявил о готовности тренировать в России

вчера, 22:40

Бывший футболист «Рубина» Саво Милошевич рассказал, что готов возглавить команду из России.

Как только мной заинтересуется клуб из России, я сразу рассмотрю это предложение. Я бы хотел попробовать свои силы в РПЛ. Для меня нет никакой проблемы возглавить российскую команду.

Посмотрим, что будет дальше. Я открыт для переговоров с клубами РПЛ и обязательно рассмотрю каждое предложение из России. Сейчас сложная ситуация, но мы, русские и сербы, всегда были и будем братьями. Надо помогать друг другу в трудную минуту.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:24
А если сельский клуб заинтересуется? Могу протежировать.
shlomo2
shlomo2
вчера в 22:48
наверное нужно начинать с ФНЛ, а там видно будет
Гость
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