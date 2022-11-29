Бывший сербский игрок «Рубина» заявил о готовности тренировать в России

Бывший футболист «Рубина» Саво Милошевич рассказал, что готов возглавить команду из России.
Как только мной заинтересуется клуб из России, я сразу рассмотрю это предложение. Я бы хотел попробовать свои силы в РПЛ. Для меня нет никакой проблемы возглавить российскую команду.
Посмотрим, что будет дальше. Я открыт для переговоров с клубами РПЛ и обязательно рассмотрю каждое предложение из России. Сейчас сложная ситуация, но мы, русские и сербы, всегда были и будем братьями. Надо помогать друг другу в трудную минуту.