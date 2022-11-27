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Марцел Личка рассказал, почему отклонил предложение «Краснодара»

вчера, 16:36

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, почему отклонил предложение возглавить «Краснодар».

Решение остаться в «Оренбурге» принял я, пообщался с президентом. Когда тебе поступает предложение от «Краснодара» – приятно. Они оценивают мою работу. Я хочу закончить этот сезон в «Оренбурге», остаться там, где мы сейчас – на седьмом месте. Мы тяжело работали, вернулись в РПЛ, поэтому будет неправильным убежать сейчас в другую команду. У меня отличные человеческие отношения с президентом и спортивным директором. До лета я буду работать, а там посмотрим, что будет дальше.

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Все комментарии
Герд Мюллер
Герд Мюллер
вчера в 18:39
Краснодар настолько опустился, что подбирает физруков.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:50
Молодец! Объяснил всё просто, честно, по-людски!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:36
Видимо финансово Краснодар его не убедил.
Гость
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