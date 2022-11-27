Марцел Личка рассказал, почему отклонил предложение «Краснодара»

Главный тренер «Оренбурга» рассказал, почему отклонил предложение возглавить «Краснодар».

Решение остаться в «Оренбурге» принял я, пообщался с президентом. Когда тебе поступает предложение от «Краснодара» – приятно. Они оценивают мою работу. Я хочу закончить этот сезон в «Оренбурге», остаться там, где мы сейчас – на седьмом месте. Мы тяжело работали, вернулись в РПЛ , поэтому будет неправильным убежать сейчас в другую команду. У меня отличные человеческие отношения с президентом и спортивным директором. До лета я буду работать, а там посмотрим, что будет дальше.