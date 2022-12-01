Райс предупреждает фаворитов ЧМ о силе сборной Англии

Полузащитник сборной Англии обратился с заявлением к фаворитам чемпионата мира в Катаре.

Англия — это одна из самых сильных команд на турнире. Я думаю, что другие страны всегда будут смотреть на нас и думать о высочайшем качестве игры.

Если вы обратите внимание на наших атакующих игроков, то увидите невероятных талантов мирового уровня. На всех позициях есть футболисты, которые играли в крупных матчах, выигрывали самые серьезные трофеи.

Мы должны доказать это на поле. Мы хотим показать всем большим командам, на что мы способны. Англия здесь не только для того, чтобы попасть в плей-офф. Мы хотим пройти весь путь до конца.