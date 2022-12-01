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Дель Боске рассказал, какого футболиста считает лучшим в мире

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Swift2005
Swift2005
сегодня в 17:53
Почти все футбольные люди так считают. Ну раз уж такой корифей тренерского цеха, говорит, что Лионель Месси лучший футболист мира...
То мало у кого останется сомнения в этом.
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 17:25
Да... И только глупые обвинят его в предвзятости..
shlomo
shlomo
сегодня в 15:46
Имеет правивысказать свое мнение, но у каждого оно свое
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:45
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