Дель Боске рассказал, какого футболиста считает лучшим в мире

Экс-тренер сборной Испании Висенте Дель Боске считает нападающего сборной Аргентины и ПСЖ Лионеля Месси лучшим футболистом мира.
Полагаю, нет никого, кто мог бы сравниться с ним по уровню игры и с тем, каков его класс.
Экс-тренер сборной Испании Висенте Дель Боске считает нападающего сборной Аргентины и ПСЖ Лионеля Месси лучшим футболистом мира.
Полагаю, нет никого, кто мог бы сравниться с ним по уровню игры и с тем, каков его класс.
То мало у кого останется сомнения в этом.
То мало у кого останется сомнения в этом.
Ну или хотя бы яхту на лазурном берегу.
Ну или хотя бы яхту на лазурном берегу.