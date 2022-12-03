Только одна сборная на этом ЧМ пропустила больше голов, чем Сербия

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сегодня, 09:29

Сборная Сербии проиграла сборной Швейцарии (2:3) в матче группового этапа чемпионата мира и покинула турнир.

На стадии группового этапа мундиаля только сборная Коста-Рики пропустила больше голов (11), чем Сербия (8).

Кроме того, сербы являются худшей сборной по допущенным ударам в створ своих ворот — 24 (Коста-Рика допустила 22 удара). А также второй сборной по ожидаемым голам в их ворота — 7.1 xGA (у Коста-Рики — 10.5 xGA).