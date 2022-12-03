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Только одна сборная на этом ЧМ пропустила больше голов, чем Сербия

сегодня, 09:29
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия2 : 3Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Сборная Сербии проиграла сборной Швейцарии (2:3) в матче группового этапа чемпионата мира и покинула турнир.

На стадии группового этапа мундиаля только сборная Коста-Рики пропустила больше голов (11), чем Сербия (8).

Кроме того, сербы являются худшей сборной по допущенным ударам в створ своих ворот — 24 (Коста-Рика допустила 22 удара). А также второй сборной по ожидаемым голам в их ворота — 7.1 xGA (у Коста-Рики — 10.5 xGA).

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:52
"Хорошая" статистика — под стать распиаренный сербам.
matrix333
matrix333
сегодня в 10:47
Только из-за первого тура.
99u7qvaaydxx
99u7qvaaydxx
сегодня в 10:17
Защита явно подвела, отсюда таков итог
Futurista
Futurista ответ shur (раскрыть)
сегодня в 10:01
На ЧМ 2018 сб. России пропустила 4 мяча без учёта послематчевых пенальти и дошла до 1/4...все остальное - фантазии...
shur
shur
сегодня в 09:53
...к счастью, сборая России не пропустила не одного мяча....
С нашей защитой любые рекорды подвластны!
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 09:48
Да, к сожалению, именно ужасная игра в защите не позволяет Сербии добиться более хороших результатов.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:33
В защите у Сербов полный бардак,надо с этим чтото делать!
Гость
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