Сербия играла на четырех ЧМ, но ни разу не смогла выйти из группы

Сборная Сербии не сумела выйти в плей-офф ЧМ-2022, проиграв Швейцарии в матче 3-го тура группового этапа (2:3).
Таким образом, Сербия не смогла выйти из группы на всех четырех чемпионатах мира (2006, 2010, 2018 и 2022), в которых принимала участие.
Сборная Сербии не сумела выйти в плей-офф ЧМ-2022, проиграв Швейцарии в матче 3-го тура группового этапа (2:3).
Таким образом, Сербия не смогла выйти из группы на всех четырех чемпионатах мира (2006, 2010, 2018 и 2022), в которых принимала участие.
Хотел поставить на 11:0, а у Вас только было вариант 9:0. вынужденно поставил на 9:0, а мог бы выиграть 200-300000 очков. Жаль, что этого варианта не было.
Хотел поставить на 11:0, а у Вас только было вариант 9:0. вынужденно поставил на 9:0, а мог бы выиграть 200-300000 очков. Жаль, что этого варианта не было.