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Сербия играла на четырех ЧМ, но ни разу не смогла выйти из группы

сегодня, 00:35
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия2 : 3Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Сборная Сербии не сумела выйти в плей-офф ЧМ-2022, проиграв Швейцарии в матче 3-го тура группового этапа (2:3).

Таким образом, Сербия не смогла выйти из группы на всех четырех чемпионатах мира (2006, 2010, 2018 и 2022), в которых принимала участие.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 02:34
Это просто проклятье какое-то
Ziza Woor
Ziza Woor
сегодня в 00:42
Нью-Сейнтс - Аберистуит Таун

Хотел поставить на 11:0, а у Вас только было вариант 9:0. вынужденно поставил на 9:0, а мог бы выиграть 200-300000 очков. Жаль, что этого варианта не было.
Futurista
Futurista
сегодня в 00:38
Стабильность - вот чего в мире не хватает..ну и олимпийский принцип никто не отменял...
Гость
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