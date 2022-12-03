Сербия играла на четырех ЧМ, но ни разу не смогла выйти из группы

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сегодня, 00:35

Сборная Сербии не сумела выйти в плей-офф ЧМ -2022, проиграв Швейцарии в матче 3-го тура группового этапа (2:3).

Таким образом, Сербия не смогла выйти из группы на всех четырех чемпионатах мира (2006, 2010, 2018 и 2022), в которых принимала участие.