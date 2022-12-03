Роналду установил рекорд чемпионата мира по ударам по воротам

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сегодня, 09:01

Нападающий сборной Португалии отметился очередным рекордом.

КриРо нанес ровно 100 ударов по воротам на чемпионатах мира. Он первый игрок в истории, достигший этой отметки (статистика доступна с 1966 года).

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Португалии встретится со сборной Швейцарии.