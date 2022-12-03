Роналду установил рекорд чемпионата мира по ударам по воротам

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился очередным рекордом.
КриРо нанес ровно 100 ударов по воротам на чемпионатах мира. Он первый игрок в истории, достигший этой отметки (статистика доступна с 1966 года).
В 1/8 финала чемпионата мира сборная Португалии встретится со сборной Швейцарии.
Пешеход это наверное, как я понял, Месси.
Обрати внимание, что Месси всю карьеру не делал громких заявлении о своём величии и тем более не заводил речь об Роналду. А вот Роналду заявлениями о своём величии хочет прежде всего сам в это поверить и его всю жизнь злило что Месси круче его.
Если есть возражения, то приведи примеры.
Пешеход это наверное, как я понял, Месси.
Обрати внимание, что Месси всю карьеру не делал громких заявлении о своём величии и тем более не заводил речь об Роналду. А вот Роналду заявлениями о своём величии хочет прежде всего сам в это поверить и его всю жизнь злило что Месси круче его.
Если есть возражения, то приведи примеры.