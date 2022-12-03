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Роналду установил рекорд чемпионата мира по ударам по воротам

сегодня, 09:01

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился очередным рекордом.

КриРо нанес ровно 100 ударов по воротам на чемпионатах мира. Он первый игрок в истории, достигший этой отметки (статистика доступна с 1966 года).

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Португалии встретится со сборной Швейцарии.

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Все комментарии
Mi6
Mi6
сегодня в 14:23
Чемпион по холостым...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Тарас Б 1 (раскрыть)
сегодня в 12:59, ред.
А причём здесь какой там пешеход или ещё кто-то? Речь идёт сейчас о Роналду, это получается, что он настолько ущербный, что сразу надо про других говорить.
Пешеход это наверное, как я понял, Месси.

Обрати внимание, что Месси всю карьеру не делал громких заявлении о своём величии и тем более не заводил речь об Роналду. А вот Роналду заявлениями о своём величии хочет прежде всего сам в это поверить и его всю жизнь злило что Месси круче его.

Если есть возражения, то приведи примеры.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 12:50
И всего 8 голов с учётом пенальти?
Так а какая тогда польза с него? Антирекорд!
Мessi 10
Мessi 10 ответ Тарас Б 1 (раскрыть)
сегодня в 12:44
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ lNGMAN (раскрыть)
    сегодня в 12:37
    А ещё он нарцисс и гей и ненужный балласт для лучших команд мира.
    И что нам теперь молиться на такого надо?
    Нам такие персонажи чужды.
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 12:32
    Это рекорд или беспонтовый позор?
    Это говорит только о том, что играли на него, а он порол моменты.
    Эгоист одним словом.
    lNGMAN
    lNGMAN
    сегодня в 12:28
    Раз уж нам попытались пояснить хейтеры Роналду, отвечу.это Лучший бомбардир сборных . Лучший бомбардир лиги чемпионов, обладатель золотых мячей и у него миллионы фанатов . Нам не надо пояснять ничего,мы и так все видим)))
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 12:07
    Балласт и его очередной антирекорд. Поясню для его поклонников. У балласта 8 голов. Из них 3 с пенальти, которые не входят в статистику. Получается, 100 ударов и 5 голов. Из 20-ти ударов 1 забивает. Процент реализации считайте сами. А еще жалуется, что партнеры не создают для него моменты. Просто реализовать моменты нужно. Балласт не просто замыкатель, а замыкатель-мазила
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 12:05, ред.
    Ну правильно. До этого ЧМ было 99 ударов, в этом - один за три матча. Действительно рекорд.
    zooveterinar
    zooveterinar
    сегодня в 11:49
    Бил,бил,а в ворота не попал, корее проиграл!!!так это антирекорд!!!
    Baggio R.
    Baggio R.
    сегодня в 11:37
    100 ударов и лишь 8 голов. Но для почитателей экстаз от очередного "рекорда" 🤣
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 11:28
    Ударов много, а голов?
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 11:24
    Проще написать про рекорды, которые он не установил 😂😂😂
    Валерыч
    Валерыч
    сегодня в 11:21
    Молодец! Так, держать!
    minamata
    minamata
    сегодня в 10:46
    Очень много бил и забил
    Тарас Б 1
    Тарас Б 1 ответ Мessi 10 (раскрыть)
    сегодня в 10:45
    Можно посчитать, сколько пешеход пенальти запорол и сравнить с Роном.
    galem72
    galem72
    сегодня в 10:32
    Можно ещё посчитать, сколько парток вдохнул литров воздуха на матчах ЧМ или сколько сделал шагов при разбеге перед пробитием пенальти? Что за нелепая статистика...
    Мessi 10
    Мessi 10
    сегодня в 10:31
    Вот это да. Очередной суперрекорд Рона, очень полезный для команды
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 10:24
    Из всего делают рекорды.
    drug01
    drug01
    сегодня в 10:15
    Кержаков тоже бил и говорил буду бить
    Futurista
    Futurista ответ 3ton (раскрыть)
    сегодня в 09:53, ред.
    Вряд ли на 1-м месте ...на 1-м месте по проценту бесполезности ударов по воротам может быть тот кто бил по воротам меньше, но ни разу не забил...думаю такие игроки в разных сборных найдутся)...
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 09:48
    Совсем неплохой результат и главное по воротам.
    shmel898
    shmel898
    сегодня в 09:47
    Эти рекорды уже из пальца высасывают
    3ton
    3ton ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 09:45
    Можно рекорд еще прилипить о полезности этих ударов .
    О проценте бесполезности он будет на первом месте
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd ответ MikeSevas (раскрыть)
    сегодня в 09:26
    С США и Японией скорее не согласен, особенно в случае с первым, но это как раз те две пары что я нахожу самыми сложными для прогноза если брать эту стадию.
    Futurista
    Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 09:16
    А какая разница?...главное по воротам...100 ударов с разных точек...никто ещё не повторил, кроме Роналду...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 09:14
    Сколько из этих 100 ударов превратилась в голы? И сколько из них были с точек?
    MikeSevas
    MikeSevas
    сегодня в 09:07
    США, Аргентина, Франция, Англия, Япония, Бразилия, Испания, Португалия
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