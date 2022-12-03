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Камерун — первая африканская сборная, которая обыграла Бразилию на ЧМ

сегодня, 08:43
КамерунЛоготип футбольный клуб Камерун1 : 0Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Сборная Камеруна обыграла сборную Бразилии (1:0) в матче группового этапа чемпионата мира.

Камерун стал первой в истории африканской сборной, обыгравшей Бразилию на чемпионате мира, до этого у африканцев было семь поражений в семи матчах.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 13:21
А сколько после этого гола эмоций со стороны Абубакара ! До сих пор вспоминается его счастливая физианомия!🌚
Spartak_56
Spartak_56
сегодня в 11:15
Это очень хорошо ,жду когда команда из Африки станет первым чемпионом мира , люблю Африканские команды болельщиков , пластику игроков , они играют от сердца , а дания, швейцария, польша, терпеть не могу, нудятина.
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 09:51
Удар головой Винсента Абубакара в добавленное время принес Камеруну незабываемую позднюю победу над пятикратным чемпионом мира Бразилией, но африканской стороне этого было недостаточно, чтобы занять место в 1/8 финала чемпионата мира.

Камерун вступил в игру, зная, что им нужно обыграть Бразилию, чтобы сохранить свои надежды на выход в плей-офф, и они выполнили свою часть, благодаря своему капитану Абубакару.

Однако победа Швейцарии над Сербией означала, что Камерун не смог набрать достаточно очков, чтобы выйти в следующий раунд, независимо от их результата над Бразилией. Бразилия удержала первое место благодаря лучшей разнице мячей, чем Швейцария: обе команды завершили групповой этап с шестью очками. Сербия, проигравшая швейцарцам со счетом 2:3, заняла последнее место всего с одним очком.

Жаль, что Сербия не вышла в плей-офф, но Швейцария заслужила.
3ton
3ton
сегодня в 09:45
Камерун возьмет этот ЧМ
Alex12357
Alex12357
сегодня в 09:20
Нужно было написать ,Камерун обыграл резервный состав Бразилии,у основного увы им не выйграть,смотрите реально ,а не из пивной!
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
Жена болельщика больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 29. Поздравляем! Чемпионат мира 2022
протон
протон
сегодня в 08:54
Голешник та хорош, голевой удар в голову партнеру с последующим отскоком в сетку ворот соперника)
minamata
minamata
сегодня в 08:44
Ну Камерун такая команда. Браво!
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