Камерун — первая африканская сборная, которая обыграла Бразилию на ЧМ

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сегодня, 08:43

Сборная Камеруна обыграла сборную Бразилии (1:0) в матче группового этапа чемпионата мира.

Камерун стал первой в истории африканской сборной, обыгравшей Бразилию на чемпионате мира, до этого у африканцев было семь поражений в семи матчах.