Сборная Камеруна обыграла сборную Бразилии (1:0) в матче группового этапа чемпионата мира.
Камерун стал первой в истории африканской сборной, обыгравшей Бразилию на чемпионате мира, до этого у африканцев было семь поражений в семи матчах.
Сборная Камеруна обыграла сборную Бразилии (1:0) в матче группового этапа чемпионата мира.
Камерун стал первой в истории африканской сборной, обыгравшей Бразилию на чемпионате мира, до этого у африканцев было семь поражений в семи матчах.
Камерун вступил в игру, зная, что им нужно обыграть Бразилию, чтобы сохранить свои надежды на выход в плей-офф, и они выполнили свою часть, благодаря своему капитану Абубакару.
Однако победа Швейцарии над Сербией означала, что Камерун не смог набрать достаточно очков, чтобы выйти в следующий раунд, независимо от их результата над Бразилией. Бразилия удержала первое место благодаря лучшей разнице мячей, чем Швейцария: обе команды завершили групповой этап с шестью очками. Сербия, проигравшая швейцарцам со счетом 2:3, заняла последнее место всего с одним очком.
Жаль, что Сербия не вышла в плей-офф, но Швейцария заслужила.
Камерун вступил в игру, зная, что им нужно обыграть Бразилию, чтобы сохранить свои надежды на выход в плей-офф, и они выполнили свою часть, благодаря своему капитану Абубакару.
Однако победа Швейцарии над Сербией означала, что Камерун не смог набрать достаточно очков, чтобы выйти в следующий раунд, независимо от их результата над Бразилией. Бразилия удержала первое место благодаря лучшей разнице мячей, чем Швейцария: обе команды завершили групповой этап с шестью очками. Сербия, проигравшая швейцарцам со счетом 2:3, заняла последнее место всего с одним очком.
Жаль, что Сербия не вышла в плей-офф, но Швейцария заслужила.