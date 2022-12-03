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Райс: «Я стабильно хорошо играю за свой клуб и понимаю, что хочу расти»

вчера, 19:46

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс дал намек касательно своего профессионального будущего.

Разумеется, я хочу выступать в Лиге чемпионов. Последние несколько лет я говорю об этом. Я стабильно хорошо играю за свой клуб и понимаю, что хочу расти.

Я вижу здесь (в сборной Англии) своих друзей, которые принимают участие в матчах Лиги чемпионов и борются за большие трофеи. У нас есть лишь одна карьера. В конце я хочу понять, какие трофеи я взял, и в каких важнейших матчах принял участие.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Челси».

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протон
протон
вчера в 23:39
Нормально играет,но нет какого то невероятного уровня,возможно,если сделает следующий шаг в большой клуб,выйдет на новый уровень,но 100 миллионов он не стоит.
HOROVEL7
HOROVEL7 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:15
А он играет против одного единоличника? Ответ - нет. Он играет против всех со своими 2000 очков за день.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ HOROVEL7 (раскрыть)
вчера в 20:02
Это если клоновод ваще комментариев не пишет. И то, за 5 акков за сутки он может поставить на 2000 очков.
А единоличник, (по максимуму, если сутками не спать), 12×60 очков, плюс 400 =1120 очков. Против 2000 у клоновода. Правильно я посчитал?
Это при условии, что клоновод не пишет комментарии...
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