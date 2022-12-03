Райс: «Я стабильно хорошо играю за свой клуб и понимаю, что хочу расти»

Полузащитник «Вест Хэма» дал намек касательно своего профессионального будущего.

Разумеется, я хочу выступать в Лиге чемпионов. Последние несколько лет я говорю об этом. Я стабильно хорошо играю за свой клуб и понимаю, что хочу расти.

Я вижу здесь (в сборной Англии) своих друзей, которые принимают участие в матчах Лиги чемпионов и борются за большие трофеи. У нас есть лишь одна карьера. В конце я хочу понять, какие трофеи я взял, и в каких важнейших матчах принял участие.