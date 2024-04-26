«Куинз Парк Рейнджерс» – «Лидс Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (26.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 45-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Куинз Парк Рейнджерс» – «Лидс Юнайтед», который состоится 26 апреля 2024 года
«Куинз Парк Рейнджерс»
За два тура до окончания текущего сезона КПР занимает в турнирной таблице Чемпион Лиги восемнадцатое место. Вспомним недавние матчи с участием «Супер Обручей», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Белыми» из Лидса. «Куинз Парк Рейнджерс» в сухую, пропустив три гола, проиграл на выезде «Тиграм» в позапрошлом туре.
На прошлых выходных с минимальным счётом «Рейнджерс» взял верх над «Престоном». «Лидс Юнайтед»
«Павлины» занимают второе место в турнирной таблице Чемпионшипа на данный момент. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Лидса» за последнее время. «Белые» пока не обеспечили себе место в Премьер-лиге на следующий сезон. 13 апреля в матче 43-го тура «Павлины» дома уступили «Блэкберну».
22-го числа текущего месяца «Белые» со счётом 4:3 в гостях выиграли у «Мидлсбро».
Котировки БК Pinnacle
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Победит «Куинз Парк Рейнджерс» – 6.00
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Ничья – 4.50
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Победит «Лидс Юнайтед» – 1.49
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Победит «Лидс Юнайтед» с форой -1.5 гола – 2.26
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Тотал голов больше 2.5 – 1.65
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Тотал голов меньше 2.5 – 2.15
Статистика
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Четыре победы одержали «Супер Обручи» в десяти крайних матчах
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За такой же период «Павлины» обыграли своих оппонентов в пяти футбольных поединках
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Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.