«Куинз Парк Рейнджерс» – «Лидс Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (26.04.2024)

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сегодня, 00:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 45-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Куинз Парк Рейнджерс» – «Лидс Юнайтед», который состоится 26 апреля 2024 года

«Куинз Парк Рейнджерс»

За два тура до окончания текущего сезона КПР занимает в турнирной таблице Чемпион Лиги восемнадцатое место. Вспомним недавние матчи с участием «Супер Обручей», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Белыми» из Лидса. «Куинз Парк Рейнджерс» в сухую, пропустив три гола, проиграл на выезде «Тиграм» в позапрошлом туре.

На прошлых выходных с минимальным счётом «Рейнджерс» взял верх над «Престоном». «Лидс Юнайтед»

«Павлины» занимают второе место в турнирной таблице Чемпионшипа на данный момент. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Лидса» за последнее время. «Белые» пока не обеспечили себе место в Премьер-лиге на следующий сезон. 13 апреля в матче 43-го тура «Павлины» дома уступили «Блэкберну».

22-го числа текущего месяца «Белые» со счётом 4:3 в гостях выиграли у «Мидлсбро».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Куинз Парк Рейнджерс» – 6.00

Ничья – 4.50

Победит «Лидс Юнайтед» – 1.49

Победит «Лидс Юнайтед» с форой -1.5 гола – 2.26

Тотал голов больше 2.5 – 1.65

Тотал голов меньше 2.5 – 2.15

Статистика

Четыре победы одержали «Супер Обручи» в десяти крайних матчах

За такой же период «Павлины» обыграли своих оппонентов в пяти футбольных поединках

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

«Павлинам» в двух оставшихся турах нельзя терять очки. С коэффициентом 1.49 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Лидса».