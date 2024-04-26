«Дандолк» – «Богемианс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (26.04.2024)

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сегодня, 03:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дандолк» – «Богемианс», который состоится 26 апреля 2024 года

«Дандолк»

«Лилово-белые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Ирландии находятся на последней строчке. Вспомним недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Богемиансом». Три месяца «Дандолк» не выигрывает. 15 апреля с минимальным счётом в рамках матча 3-го тура «Дандолк» уступил «Цыганам» из Дублина.

19 апреля со счётом 1:1 вничью сыграли «Лилово-белые» со «Слайго Роверс».

«Богемианс»

«Цыгане» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимают четвёртое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Богемианса» за последнее время. В рамках матча 10-го тура чемпионата Ирландии со счётом 2:1 «Чёрно-красные» взяли верх над «Шелбурном» в гостях.

В матче прошлого тура чемпионата Ирландии с минимальным счётом «Богемианс» дома одержал победу над «Турками» из Дроэды.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дандолк» – 3.00

Ничья – 3.25

Победит «Богемианс» – 2.44

Победит «Богемианс» с форой -1.5 гола – 4.40

Тотал голов больше 2.5 – 2.14

Тотал голов меньше 2.5 – 1.66

Статистика

Два поражения потерпел «Дандолк» в пяти крайних матчах

За такой же период «Цыгане» уступили в одной встрече

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает ставку сделать на победу «Богемианса» с коэффициентом 2.44. Даже в гостях «Цыгане» обыграют «Лилово-белых» в будущей встрече.