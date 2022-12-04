Пулишич извинился за вылет сборной США с чемпионата мира

Футболист сборной США извинился перед болельщиками за вылет с чемпионата мира 2022. Его команда уступила Нидерландам в 1/8 финала (1:3).

Нам очень жаль. Мы были нацелены на борьбу, надеюсь, мы подарили вам этот дух азарта. Надеюсь, вы увидели, что из себя представляет эта команда, спасибо вам. Прямо сейчас это очень чувствительно. Мы надеялись, что сможем пройти дальше и достичь большего в этот раз. Но я люблю этих ребят, мы приложили немало усилий. Это был невероятный опыт, который я запомню навсегда. Сейчас нам больно, но через пару дней нам станет лучше, мы сможем оглянуться в прошлое с гордостью.