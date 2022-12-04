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Пулишич извинился за вылет сборной США с чемпионата мира

сегодня, 00:31
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды3 : 1Логотип футбольный клуб СШАСШАМатч завершен

Футболист сборной США Кристиан Пулишич извинился перед болельщиками за вылет с чемпионата мира 2022. Его команда уступила Нидерландам в 1/8 финала (1:3).

Нам очень жаль. Мы были нацелены на борьбу, надеюсь, мы подарили вам этот дух азарта. Надеюсь, вы увидели, что из себя представляет эта команда, спасибо вам. Прямо сейчас это очень чувствительно. Мы надеялись, что сможем пройти дальше и достичь большего в этот раз. Но я люблю этих ребят, мы приложили немало усилий. Это был невероятный опыт, который я запомню навсегда. Сейчас нам больно, но через пару дней нам станет лучше, мы сможем оглянуться в прошлое с гордостью.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:29
Проигрыш сборной Нидерландов, это был предсказуемый результат. Так что можно было и не извиняться . Но всё равно респект и уважение Кристиану за мужской поступок.
Gahi
Gahi
сегодня в 02:59
Молодая команда, которая через четыре года у себя дома, должна показать свой лучший результат на таком турнире.
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 02:02
это тренд какой то или мессендж слова балласт на чм?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 01:17
Пулишичу низкий поклон, украсил турнир, был лидером своей команды а не злым и обиженным балластом.
Futurista
Futurista
сегодня в 01:03
Гость
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