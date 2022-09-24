Соболев – новый Дзюба. Важно, чтобы образ не победил футболиста

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вчера, 22:28

Сборной нужен лидер, Александр – один из кандидатов.

Соболеву рано представлять себя Златаном

Когда Александр заявил, что на поле всегда наглый, даже Месси и Роналду для него не авторитеты, то напомнил еще одного рослого центрального нападающего, который сравнивал себя с Ибрагимовичем. Но в чем разница между шведом, Соболевым и Дзюбой? Только у Златана 560 голов в профессиональном футболе. Наследники манеры вообще не поняли метод, хотя копируют дерзкий подход.

Во всех интервью, где видно как именно форвард «Милана» выдает фразы о своем величии, ему тяжело удержаться в образе. Златан время от времени срывается на смех. Не такой человек, которым привык казаться. Когда богатый Ибрагимович увидел, что в Лос-Анджелесе слишком дорогая мебель, то заказал себя вещи из «Икеа». Он нормальный, лишь дурачится, как Кантона. А когда не в образе, то изменил тональность «Милана» на чемпионскую.

Много раз во фразах Ибрагимовича проскакивала самоирония. Создал образ, который помогает добиться успеха и держать дисциплину, ведь в сорок лет немного футболистов в такой же физической форме. Возможно, подача также связана с тем, откуда Ибрагимович пришел. Бедный бандитский район Мальме с иммигрантами, как его родители. Жесткая мать, которая била ребенка по голове деревянной ложкой, которую разок сломала в процессе.

«Лев» Ибрагимовича – щит игрока. Но когда копируют подход слепо, то получается, как у Дзюбы. Соболеву нужно учесть опыт Артема, с которым у него был открытый конфликт. Александр не заиграет лучше, если перестанет всех вокруг уважать. Например, Златан не задержался в «Барселоне» во многом из-за Месси, но не раз хвалил игру Лионеля. Соболев не достиг и десятой доли того, что Ибрагимович, «спартаковцу» нельзя проигрывать образу.

Александру важнее не нырять, а выныривать

В футболе бывает, что человек на поле и за его пределами совсем разный. Например, Симеоне и Гаттузо не такие безумные, как в погоне за мячом. Это нормально, речь об искусстве, в том числе, с театральными нотками. Не все симулянты в футболе являются ужасными людьми за пределами поля. Тотти недавно начитался в прессе, что нагло изменял жене с молодой девушкой. Лишь после официального развода рассказал, что это супруга завела роман с фитнес-тренером.

Семейная терапия не помогла. Сначала Илари и Ческо развелись, лишь после этого форвард нашел новую любовь. Императора Рима вспомнили, ведь у него и Соболева есть общий минус – любовь к симуляциям. Но что простят по сумме достижений легенде Серии А и чемпиону мира, то не простят парню из «Енисея», «Крыльев Советов» и «Спартака». В Москве правильно сделали, что подарили Соболеву кепку с дельфином. Надо высмеять манеру Александра картинно падать.

Форвард разок удачно пошутил о своей игровой болезни – на вопрос о пожертвовании в организацию, которая спасает дельфинов, ответил, что его самого пока не спасли, до сих пор ныряет. Шутки важны в футболе, но на поле Соболеву надо чаще быть серьезным. У форварда в РПЛ тридцать ударов, но лишь десять в створ ворот. Для роста нужно удачно выныривать чаще. И быть искренним, как в случае с посвящением голов памяти умершей матери, а не просто наглым.

Абаскаль нашел у форварда таланты диспетчера

Как думаете, надолго Гильермо задержится в РПЛ ? Если новые владельцы «Спартака» продолжат, как стартовали, то испанец доработает сезон, а затем уедет, независимо от конечного результата. Сейчас любой перспективный тренер будет рассматривать работу в РПЛ как короткое приключение, оплаченное по двойному тарифу. «Спартак» потеряет, если без вертикали власти у испанца в итоге опустятся руки. А персонально больше многих потеряет Соболев.

Гильермо разглядел в игре Александра сходство с Дзюбой, который в зрелом возрасте сменил амплуа. Абаскаль не использует Соболева строго на острие, не сделал маяком для дальних выносов и вечной борьбы наверху. Головой Александр не играет так часто, как тот же Комличенко. Зато после потери Мозеса, провала идеи с переводом Промеса на позицию «десятки» и неудач Игнатьева в этой же роли тренер нашел диспетчерские таланты именно у Александра.

Как и Дзюба, Соболев не деревянный игрок, пусть габариты не смущают. Сыграть технично умеют оба, поэтому у «Спартака» завелся лучший ассистент РПЛ , у Александра четыре ассита, как у Малкома, Медины и Уткина, хотя остальные в списке не центральные форварды. Посмотрим, что форма Соболева позже даст сборной – Александр провел тайм в окружении напарников, которые пасуют хуже, чем Мостовой, Головин или Уткин, который найдет голову не только Комличенко, если дать ему такой шанс.

Нападающий может стать лидером клуба и сборной

Против Кыргызстана Александру не повезло с поддержкой. Ежов только дебютировал, а Бакаев на скамейке «Зенита» потерял форму. Центральные хавбеки тоже не сильно поддержали, лишь Фомин с плеча подарил Соболеву гол с пенальти, не стал бить самостоятельно. Форвард реализовал момент, а дальше уступил место Комличенко, который сыграл не хуже. Хотя по перспективности Александра и Николая не сравнить. Хотя разница в возрасте на два года, Соболев может пойти дальше.

Когда форвард «Спартака» в хорошем настроении и бросается на чужие ворота, а не на соперников, то и момент классный создаст – Соболев повторил результат Уткина в РПЛ по пасам под удары, и откроется у чужих ворот. Сразу 25 из 30 ударов нанес из пределов чужих штрафных. А еще забил четыре мяча, что для «Спартака», знававшего разные по качеству матчи, точно неплохой результат. Соболев вряд ли побьет свой рекорд – 14 голов в РПЛ , но и позиция теперь другая.

Дело ведь не только в голах, но и в характере. Промес немножко сам по себе, играет на личных оборотах, а что часто видит напарников – результат преимущества в классе. У Соболева нет разницы между качеством моментов и количеством голов, по самоотдаче тоже мало вопросов. Александру пора становиться лидером в клубе, где не хватит усилий Джикии и Зобнина, чтобы создать запоминающийся костяк с опытом за сборную России. И Карпину хорошая форма Соболева поможет.

Александр раньше взялся за ум, чем когда-то Дзюба. После перехода в «Спартак» не сбавил – забивал чаще, чем в Самаре. Прошлый сезон получился сложным, в трети случаев не выходил в основе, зато забивал в Лиге Европы. Теперь для Абаскаля стал ключевым, догнал Дзюбу. Тренер не бросил идею создать связку Александра с центрфорвардом, найти Соболеву его Азмуна, помимо Промеса. У Карпина роль игрока проще, но после отлета лучшего снайпера в истории сборной в Турцию нужен новый герой.