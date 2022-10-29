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Антони: «Не перестану исполнять свой финт»

вчера, 12:50
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 0Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)ШерифМатч завершен

Футболист «Манчестер Юнайтед» Антони в соцсетях высказался о своем финте, который он использовал в матче Лиги Европы против «Шерифа».

Мы известны благодаря своем искусству. И я не перестану делать то, благодаря чему оказался здесь.

Антони: «Не перестану исполнять свой финт»

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r37gcnzbmqkq
r37gcnzbmqkq
вчера в 12:58
а еще нужно прогрессировать...
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