Антони: «Не перестану исполнять свой финт»

Футболист «Манчестер Юнайтед» Антони в соцсетях высказался о своем финте, который он использовал в матче Лиги Европы против «Шерифа».
Мы известны благодаря своем искусству. И я не перестану делать то, благодаря чему оказался здесь.
|Манчестер Юнайтед3 : 0Шериф
|Матч завершен
Футболист «Манчестер Юнайтед» Антони в соцсетях высказался о своем финте, который он использовал в матче Лиги Европы против «Шерифа».
Мы известны благодаря своем искусству. И я не перестану делать то, благодаря чему оказался здесь.