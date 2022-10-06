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УЕФА определил лучший гол недели в Лиге чемпионов

вчера, 15:30
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)1 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Гол нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в ворота «Бенфики» (1:1) признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов.

Аргентинец забил на 22-й минуте, пробив в одно касание из-за пределов штрафной площади.

Посмотреть видео гола можно по ссылке.

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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:28
Согласен. Ногу подставить еще уметь нужно
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 3_DEIVID_5 (раскрыть)
вчера в 18:52, ред.
Любит замыкать в угол ? Ну, братан..., тут ведь кто на что учился....
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 17:51
Комбинация и гол в стиле Месси.. Все рады... Или почти все... Хе...
Бoрат
Бoрат ответ Hipper (раскрыть)
вчера в 17:41
Да, ты прав
Была ещё луганская Заря
Но к сожалению вылетела в квалификации Лиги конференции
Futurista
Futurista
вчера в 17:37, ред.
Если бы гол не забил присвоили бы звание "Лучший пас недели в ЛЧ"...
"Лучшая ходьба недели в ЛЧ" )...
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:06
Ну там вся комбинация была хорошей. Все в одно касание и удар на исполнение хороший
Hipper
Hipper ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 17:04
...получается у нас есть клуб в европейском турнире. Донецкий Шахтёр
drug01
drug01
вчера в 16:10
Жаль наших нет
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:51
Лёня наш ( не ГолубкоФ) - всегда радует хорошим пасом и голами.
Спасибо Мессии за игру!!!
3_DEIVID_5
3_DEIVID_5
вчера в 15:40
Да, это не с метра замыкать в пустой угол, как любит португал.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:34
Гол и правда получился красивым !
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