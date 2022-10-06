УЕФА определил лучший гол недели в Лиге чемпионов

Гол нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в ворота «Бенфики» (1:1) признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов.
Аргентинец забил на 22-й минуте, пробив в одно касание из-за пределов штрафной площади.
Посмотреть видео гола можно по ссылке.
|Бенфика1 : 1Пари Сен-Жермен
|Матч завершен
Гол нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в ворота «Бенфики» (1:1) признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов.
Аргентинец забил на 22-й минуте, пробив в одно касание из-за пределов штрафной площади.
Посмотреть видео гола можно по ссылке.
Была ещё луганская Заря
Но к сожалению вылетела в квалификации Лиги конференции
Была ещё луганская Заря
Но к сожалению вылетела в квалификации Лиги конференции
"Лучшая ходьба недели в ЛЧ" )...
"Лучшая ходьба недели в ЛЧ" )...
Спасибо Мессии за игру!!!
Спасибо Мессии за игру!!!