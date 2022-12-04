Месси: «Грустно было видеть, как уругвайцы вылетели с чемпионата мира»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Австралией в матче 1/8 финала ЧМ-2022 (2:1).
Это была очень тяжёлая игра. Мы контролировали её, но в конце матча стало сложнее. Главное, что достигли своей цели, мы очень счастливы.
Матч с Нидерландами в четвертьфинале будет трудным, потому что у них отличные игроки и тренер. Но на этом чемпионате мира любой может обыграть любого.
Месси поддержал Луиса Суареса после вылета сборной Уругвая с мундиаля. Многие СМИ опубликовали фотографию Суареса со слезами на глазах после матча заключительного тура группового этапа турнира с Ганой.
Что бы ни случилось с ним, я всегда на его стороне. Было грустно видеть, как они вылетели. В футболе всякое случается, нужно думать о том, что будет дальше, точно так же, как мы думаем о победе.