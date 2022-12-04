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Месси: «Грустно было видеть, как уругвайцы вылетели с чемпионата мира»

сегодня, 12:57
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина2 : 1Логотип футбольный клуб АвстралияАвстралияМатч завершен

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Австралией в матче 1/8 финала ЧМ-2022 (2:1).

Это была очень тяжёлая игра. Мы контролировали её, но в конце матча стало сложнее. Главное, что достигли своей цели, мы очень счастливы.

Матч с Нидерландами в четвертьфинале будет трудным, потому что у них отличные игроки и тренер. Но на этом чемпионате мира любой может обыграть любого.

Месси поддержал Луиса Суареса после вылета сборной Уругвая с мундиаля. Многие СМИ опубликовали фотографию Суареса со слезами на глазах после матча заключительного тура группового этапа турнира с Ганой.

Что бы ни случилось с ним, я всегда на его стороне. Было грустно видеть, как они вылетели. В футболе всякое случается, нужно думать о том, что будет дальше, точно так же, как мы думаем о победе.

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Все комментарии
9m94rwsgxg8u
9m94rwsgxg8u ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 13:57
Есть но увы этого не будет!
Alex12357
Alex12357
сегодня в 13:47
Меска!Не слишком ли много гонора,или кучу проплатил ФИФА,чтобы купить очередной титул?
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 13:25
Месси всех расставил по своим местам: мы думаем о победе, а остальные - пусть не расстраиваются и думают, что будет дальше.
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 13:09
Скоро жди ответку от друга...
ДСА
ДСА
сегодня в 13:01
У Месси есть все шансы сотворить подвиг на этом чемпионате.
Гость
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