Месси: «Грустно было видеть, как уругвайцы вылетели с чемпионата мира»

Капитан сборной Аргентины прокомментировал победу над Австралией в матче 1/8 финала ЧМ -2022 (2:1).

Это была очень тяжёлая игра. Мы контролировали её, но в конце матча стало сложнее. Главное, что достигли своей цели, мы очень счастливы.

Матч с Нидерландами в четвертьфинале будет трудным, потому что у них отличные игроки и тренер. Но на этом чемпионате мира любой может обыграть любого.