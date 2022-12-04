Ван Гал: «У нас слишком много ненужных потерь»

Главный тренер сборной Нидерландов поделился впечатлениями от победы над командой США в матче 1/8 финала чемпионата мира (3:1).

Наша задумка заключалась в том, чтобы создавать свободные зоны, у нас получилось. Один гол прекраснее другого – мячи были потрясающие. В эпизоде с третьим голом левый крайний защитник подыграл правому – это невероятно.

Однако с мячом мы действуем не лучшим образом. Мы все верно выполняем, когда оппонент владеет мячом, но у нас слишком много ненужных потерь. Необходимо провести большой объем работы, иначе чемпионат мира не выиграть. Ведь такова наша цель, не правда ли?

У игроков будет один выходной, они смогут отдохнуть от меня. Они уже начинают уставать от меня.