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Ван Гал: «У нас слишком много ненужных потерь»

сегодня, 00:20
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды3 : 1Логотип футбольный клуб СШАСШАМатч завершен

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал поделился впечатлениями от победы над командой США в матче 1/8 финала чемпионата мира (3:1).

Наша задумка заключалась в том, чтобы создавать свободные зоны, у нас получилось. Один гол прекраснее другого – мячи были потрясающие. В эпизоде с третьим голом левый крайний защитник подыграл правому – это невероятно.

Однако с мячом мы действуем не лучшим образом. Мы все верно выполняем, когда оппонент владеет мячом, но у нас слишком много ненужных потерь. Необходимо провести большой объем работы, иначе чемпионат мира не выиграть. Ведь такова наша цель, не правда ли?

У игроков будет один выходной, они смогут отдохнуть от меня. Они уже начинают уставать от меня.

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Все комментарии
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 01:57
Есть такое, футболисты заигрываются и в итоги теряют мяч.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
сегодня в 00:29
Ван Гал конечно Велик! То что у мужика стальные яйца, он доказывает всю жизнь!!! Я представляю, как сейчас кипятком ссут все эксперты в Голландии, поскольку у них не бывает другой схемы, кроме 4-3-3 и не бывает, другого футбола, кроме Тотального!

З.Ы. Всегда симпатизировал Голландии, особенно в 2010 году, как же был хорош Роббен! И как мне было обидно, что они проиграли тот финал...
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 00:27
А ведь Нидерланды могут и до финала дойти.Как-то спокойно и без давления играют.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:22
Много? Луи, а вы видели сегодня игру короля пешего футбола? там с два десятка потерь у одного игрока
Гость
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