Скалони: «Аргентина не заслужила проблем, которые были в игре с Австралией»

Главный тренер сборной Аргентины прокомментировал победу над Австралией в матче 1/8 финала ЧМ -2022 (2:1).

Мы довольны. Это была очень сложная игра. В первом тайме на нас оказывали сильное давление, но Месси смог открыть счёт. Во втором тайме мы прибавили и кое-что исправили. Считаю, что команда не заслужила таких проблем, которые были в концовке, а заслужила увеличить счёт. Но это типичная игра чемпионата мира. Мы столкнулись с очень сильным соперником. Люди должны понимать, что на чемпионате мира матчи максимально сложны. Мы не были достаточно свежи. После игры с Польшей прошло менее 72 часов, мы не смогли дать отдохнуть ни одному игроку.