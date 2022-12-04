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Скалони: «Аргентина не заслужила проблем, которые были в игре с Австралией»

сегодня, 09:29
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина2 : 1Логотип футбольный клуб АвстралияАвстралияМатч завершен

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Австралией в матче 1/8 финала ЧМ-2022 (2:1).

Мы довольны. Это была очень сложная игра. В первом тайме на нас оказывали сильное давление, но Месси смог открыть счёт. Во втором тайме мы прибавили и кое-что исправили. Считаю, что команда не заслужила таких проблем, которые были в концовке, а заслужила увеличить счёт. Но это типичная игра чемпионата мира. Мы столкнулись с очень сильным соперником. Люди должны понимать, что на чемпионате мира матчи максимально сложны. Мы не были достаточно свежи. После игры с Польшей прошло менее 72 часов, мы не смогли дать отдохнуть ни одному игроку.

В четвертьфинале аргентинцам предстоит встретиться с командой Нидерландов, которая в первом раунде плей-офф обыграла США (3:1). Скалони добавил:

Теперь нам предстоит найти трудного соперника, мы надеемся преуспеть. Встреча с Луи ван Галом — предмет гордости. Это будет очень хороший матч между двумя командами с великой историей.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 12:28
На счёт нападающего Сити, если его менять, то не Лаутаро надо выпускать, а Дибала.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 11:58
Я подрасту и вернусь, и наши обязательно вернутся и отомстят.
HOROVEL3
HOROVEL3
сегодня в 10:27
Ну сборная Австралии не подарок для всех.
Namuri
Namuri
сегодня в 10:20
Еще как заслужила
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 09:59
Скажи спасибо Лаутаро... Такие ситуации надо использовать, и не было бы проблем ..
adekvat
adekvat
сегодня в 09:55
Аргентина и Нидерланды чем то похожи. Катают, катают не получается, привозят себе, потом раз и напихали. Посмотрим как между собой у них получится.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 09:44
Аргентина не заслужила того почета, который ей оказывают.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:37
Австралийцы многим создали проблемы, не только Аргентине...
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