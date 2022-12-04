Скалони: «Аргентина не заслужила проблем, которые были в игре с Австралией»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Австралией в матче 1/8 финала ЧМ-2022 (2:1).
Мы довольны. Это была очень сложная игра. В первом тайме на нас оказывали сильное давление, но Месси смог открыть счёт. Во втором тайме мы прибавили и кое-что исправили. Считаю, что команда не заслужила таких проблем, которые были в концовке, а заслужила увеличить счёт. Но это типичная игра чемпионата мира. Мы столкнулись с очень сильным соперником. Люди должны понимать, что на чемпионате мира матчи максимально сложны. Мы не были достаточно свежи. После игры с Польшей прошло менее 72 часов, мы не смогли дать отдохнуть ни одному игроку.
В четвертьфинале аргентинцам предстоит встретиться с командой Нидерландов, которая в первом раунде плей-офф обыграла США (3:1). Скалони добавил:
Теперь нам предстоит найти трудного соперника, мы надеемся преуспеть. Встреча с Луи ван Галом — предмет гордости. Это будет очень хороший матч между двумя командами с великой историей.