Форлан: «Франция лучше готова к победе на мундиале, чем Бразилия»

Экс-футболист сборной Уругвая уверен, что команда Франции является фаворитом чемпионата мира в Катаре.

Сборная Франции — лучшая команда. Она гораздо сильнее Бразилии. У Франции хорошая команда с крепким составом, несмотря на травмы. Она лучше готова к победе на мундиале, чем Бразилия.

Мбаппе, Дешам, Гризманн, Жиру, молодые футболисты вроде Камавинга – супер! Для одного коллектива там очень много мастеров своего дела.

Мбаппе — лучший футболист сборной Франции и чемпионата мира. Он вроде бы не выделяется, однако его отсутствие ощутимо.