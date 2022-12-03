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Форлан: «Франция лучше готова к победе на мундиале, чем Бразилия»

вчера, 23:35

Экс-футболист сборной Уругвая Диего Форлан уверен, что команда Франции является фаворитом чемпионата мира в Катаре.

Сборная Франции — лучшая команда. Она гораздо сильнее Бразилии. У Франции хорошая команда с крепким составом, несмотря на травмы. Она лучше готова к победе на мундиале, чем Бразилия.

Мбаппе, Дешам, Гризманн, Жиру, молодые футболисты вроде Камавинга – супер! Для одного коллектива там очень много мастеров своего дела.

Мбаппе — лучший футболист сборной Франции и чемпионата мира. Он вроде бы не выделяется, однако его отсутствие ощутимо.

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протон
протон
вчера в 23:53
Все по делу сказал Диего
Мбапе уже 4 года лучший...18-ом году его обокрали с золотым мячом!!!
Гость
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