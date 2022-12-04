Пеле написал пост в соцсетях после госпитализации

Легендарный бразильский футболист высказался в соцсетях после госпитализации.

Друзья мои, я хочу, чтобы все были спокойны и позитивны. Я силён, полон надежд, прохожу лечение, как обычно. Хочу поблагодарить всю команду врачей и медсестёр за всю помощь, которую я получил.

Я очень верю в Бога, и каждое послание любви, которое я получаю от вас со всего мира, наполняет меня энергией. Следите за Бразилией на чемпионате мира!