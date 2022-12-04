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Пеле написал пост в соцсетях после госпитализации

сегодня, 08:39

Легендарный бразильский футболист Пеле высказался в соцсетях после госпитализации.

Друзья мои, я хочу, чтобы все были спокойны и позитивны. Я силён, полон надежд, прохожу лечение, как обычно. Хочу поблагодарить всю команду врачей и медсестёр за всю помощь, которую я получил.

Я очень верю в Бога, и каждое послание любви, которое я получаю от вас со всего мира, наполняет меня энергией. Следите за Бразилией на чемпионате мира!

Как заявили в больнице, где находится бывший футболист, состояние его здоровья остаётся стабильным.

Пеле хорошо отреагировал на лечение респираторной инфекции. За последние 24 часа его состояние не ухудшилось.

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Бразилия  Пеле
Перевод с cnn.com Фото: sky news
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Все комментарии
karnager
karnager ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 12:36
Пеле написано, не Пепе и тем более не Перес
Знатог
Знатог
сегодня в 12:33
Травмы вылечил? Можно играть.
Capral
Capral
сегодня в 12:31
Только ЗДОРОВЬЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
протон
протон
сегодня в 11:44
Здоровья Королю!
При всех ваших Рональду, Мбаппе и Месси на него ещё долго будут равняться!
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 11:35
Здоровья, главному аферисту футбола.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 11:18
Пеле!..... Буду болеть за Бразилию!
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 11:13
Живи до ста лет, Пеле!
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 11:02
Пеле-выздоравливай.’
Gahi
Gahi
сегодня в 10:49
Каждая победа в матче сборной Бразилии на чемпионате мира, хорошая терапия для короля 👑 футбола. Здоровья и удачи тебе Эдсон Арантес ду Насименту!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:33
Выздоравливай, Король!!!
Ты очень нужен футболу.
ABir
ABir
сегодня в 10:25
Успехи сборной Бразилии на ЧМ могут положительно сказаться на динамке восстановления великого Пеле
Komitas
Komitas
сегодня в 10:24
Пеле КОРОЛЬ
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 10:08
Надо ещё пожить.. Ты нужен всем... Борись, Король...
drug01
drug01
сегодня в 09:51
Здоровья королю футбола!!!
shur
shur
сегодня в 09:42
....опять ковид,уже с погонялом "Цербер" бороздит просторы нашей Родины, соккерцы - берегите себя !!!
Futurista
Futurista ответ matrix333 (раскрыть)
сегодня в 09:17
"Смартфон для чехла" это когда чехол дороже смартфона)...
Elliada
Elliada
сегодня в 09:09
Пеле легенда. Верю, что сможет побороть болезнь.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:00
Держись, Король!!! 💪
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:55
Вот и ладненько ! Будь Здоров Король 👑футбола ⚽️ !!!
Anastas Mikoyan
Anastas Mikoyan
сегодня в 08:47
Пеле легенда!
matrix333
matrix333 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 08:42
Что значит: Ваш смартфон (для чехла

Это написано здесь: - https://www.soccer.ru/settings/winners
matrix333
matrix333 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 08:40
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