Пеле написал пост в соцсетях после госпитализации

Легендарный бразильский футболист Пеле высказался в соцсетях после госпитализации.
Друзья мои, я хочу, чтобы все были спокойны и позитивны. Я силён, полон надежд, прохожу лечение, как обычно. Хочу поблагодарить всю команду врачей и медсестёр за всю помощь, которую я получил.
Я очень верю в Бога, и каждое послание любви, которое я получаю от вас со всего мира, наполняет меня энергией. Следите за Бразилией на чемпионате мира!
Как заявили в больнице, где находится бывший футболист, состояние его здоровья остаётся стабильным.
Пеле хорошо отреагировал на лечение респираторной инфекции. За последние 24 часа его состояние не ухудшилось.
При всех ваших Рональду, Мбаппе и Месси на него ещё долго будут равняться!
При всех ваших Рональду, Мбаппе и Месси на него ещё долго будут равняться!
Ты очень нужен футболу.
Ты очень нужен футболу.
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Это написано здесь: - https://www.soccer.ru/settings/winners