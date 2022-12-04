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Тите не отрицает, что Неймар может сыграть против сборной Южной Кореи

сегодня, 17:50
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия-:-Логотип футбольный клуб Южная КореяЮжная КореяЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что нападающий «селесао» Неймар может принять участие в матче 1/8 финала против команды Южной Кореи.

Если говорить о Неймаре, то сегодня днем он будет тренироваться. В зависимости от того, как пройдет тренировка, он примет участие в поединке. Не хочу говорить заранее и передавать ложную информацию. Я не хочу терять свой авторитет. Неймар будет тренироваться. Он выйдет на матч, если будет здоров.

Если Неймар будет в оптимальных кондициях, я выпущу его в стартовом составе. Все определяет состояние здоровья, данные медиков и физиотерапевтов. Считаю, что с самого начала нужно выпускать на поле сильнейших.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:17
Да посмотрим где и когда он сыграет.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 18:13
Должен сыграть.Без него не интересно.
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