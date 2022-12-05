Хорватия выиграла все три послематчевые серии пенальти на чемпионатах мира

Сборная Хорватии выиграла матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре против команды Японии (1:1, 3:1 по пенальти).
Тем самым, Хорватия выиграла все три свои послематчевые серии пенальти на чемпионатах мира (ранее против Дании и России в 2018-м).
В 1/4 финала хорваты сыграют с победителем пары Бразилия — Южная Корея, матч которых состоится 5 декабря в 22:00 по московскому времени.
"Спасибо за вашу тяжелую работу, вы достойно представляли Японию. Нам не удалось преодолеть барьер и войти в восьмерку лучших, но тот факт, что мы смогли обыграть Германию и Испанию, является верным признаком прогресса японского футбола, и я думаю, что это был четырехлетний период, когда все игроки и персонал, включая тренера Мориясу, росли вместе. После этого, если рост продолжится дальше и молодое поколение вольётся в команду, я не думаю, что попасть в топ-8 — это неосуществимая мечта."(с)
"Спасибо за вашу тяжелую работу, вы достойно представляли Японию. Нам не удалось преодолеть барьер и войти в восьмерку лучших, но тот факт, что мы смогли обыграть Германию и Испанию, является верным признаком прогресса японского футбола, и я думаю, что это был четырехлетний период, когда все игроки и персонал, включая тренера Мориясу, росли вместе. После этого, если рост продолжится дальше и молодое поколение вольётся в команду, я не думаю, что попасть в топ-8 — это неосуществимая мечта."(с)