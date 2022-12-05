Хорватия выиграла все три послематчевые серии пенальти на чемпионатах мира

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вчера, 21:01

Сборная Хорватии выиграла матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре против команды Японии (1:1, 3:1 по пенальти).

Тем самым, Хорватия выиграла все три свои послематчевые серии пенальти на чемпионатах мира (ранее против Дании и России в 2018-м).

В 1/4 финала хорваты сыграют с победителем пары Бразилия — Южная Корея, матч которых состоится 5 декабря в 22:00 по московскому времени.