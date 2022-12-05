Сака: «Мы должны попытаться остановить Мбаппе»

21-летний игрок сборной Англии прокомментировал сравнения с форвардом Франции Килианом Мбаппе, а также поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала ЧМ -2022.

Я — следующий Мбаппе? Спасибо за комплимент, но нет. Есть только один Килиан Мбаппе. В то же время, есть только один я. Я хочу быть самим собой и помогать команде как можно лучше.

Для меня Мбаппе явлется одним из лучших игроков в мире. Конечно, мы знаем, какими качествами он обладает, как команда мы должны правильно подготовиться, чтобы попытаться остановить его. У Франции есть много других качественных игроков, мы должны быть готовы ко всему.

Сейчас я просто счастлив, что мы находимся здесь, что у нас все хорошо. Приоритет — выиграть турнир, а не быть лучшим игроком или молодым игроком турнира.