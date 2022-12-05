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Сака: «Мы должны попытаться остановить Мбаппе»

вчера, 21:29
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция10.12.2022 в 22:00 Не начался

21-летний игрок сборной Англии Букайо Сака прокомментировал сравнения с форвардом Франции Килианом Мбаппе, а также поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала ЧМ-2022.

Я — следующий Мбаппе? Спасибо за комплимент, но нет. Есть только один Килиан Мбаппе. В то же время, есть только один я. Я хочу быть самим собой и помогать команде как можно лучше.

Для меня Мбаппе явлется одним из лучших игроков в мире. Конечно, мы знаем, какими качествами он обладает, как команда мы должны правильно подготовиться, чтобы попытаться остановить его. У Франции есть много других качественных игроков, мы должны быть готовы ко всему.

Сейчас я просто счастлив, что мы находимся здесь, что у нас все хорошо. Приоритет — выиграть турнир, а не быть лучшим игроком или молодым игроком турнира.

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Все комментарии
adekvat
adekvat ответ Wolverhampton (раскрыть)
вчера в 21:43
Замучаются пыль глотать в погоне за Мбаппе.
adekvat
adekvat
вчера в 21:40
Пока Мбаппе будете держать Жиру или Гризман билеты до Лондона выпишут.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:39
Поляки остановили Мбаппе, он забил лишь, когда все устали
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 21:38
Вы должны "умереть" на поле, но пройти французов!
Гость
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