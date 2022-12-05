Невилл: «Уокер способен справиться с Мбаппе»

Экс-игрок сборной Англии поделился своим мнением о том, кто может остановить нападающего французской сборной в предстоящем матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре между командами Англии и Франции.

Я думаю, что у нас есть лучший правый защитник в мире, способный справиться с Килианом Мбаппе. Учитывая физическую форму, скорость и опыт, я не могу вспомнить никого, кто мог бы совладать с Мбаппе лучше, чем Кайл Уокер.

Это не значит, что он закроет его на все 90 минут, ведь Мбаппе показывает уникальную игру на этом турнире, но у нас точно есть шанс.