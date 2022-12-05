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Невилл: «Уокер способен справиться с Мбаппе»

вчера, 20:32
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция10.12.2022 в 22:00 Не начался

Экс-игрок сборной Англии Гари Невилл поделился своим мнением о том, кто может остановить нападающего французской сборной Килиана Мбаппе в предстоящем матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре между командами Англии и Франции.

Я думаю, что у нас есть лучший правый защитник в мире, способный справиться с Килианом Мбаппе. Учитывая физическую форму, скорость и опыт, я не могу вспомнить никого, кто мог бы совладать с Мбаппе лучше, чем Кайл Уокер.

Это не значит, что он закроет его на все 90 минут, ведь Мбаппе показывает уникальную игру на этом турнире, но у нас точно есть шанс.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:01
Мбаппе могли бы остановить защитники сборной Италии 10-15 летней давности, но они уже на пенсии. К тому же Италия умудрилась не попасть на ЧМ, что говорит о кризисе поколений в стане макаронников.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 20:55
Крутой Уокер может..
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:44
Это мы посмотрим. Удачи Французам.
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