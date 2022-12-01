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Федерация футбола Франции требует от ФИФА объяснить отмену гола Тунису

сегодня, 10:30
ТунисЛоготип футбольный клуб Тунис1 : 0Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Федерация футбола Франции требует от ФИФА объяснить отмену гола Антуана Гризманна в ворота Туниса в матче чемпионата мира (0:1).

Футболист отличился забитым мячом на 90+8-й минуте, однако взятие ворот отменили. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), утверждает, что проверка гола с помощью VAR не может проводиться после возобновления игры.

Арбитр матча Тунис — Франция дал финальный свисток, и только после этого его оповестили о том, что гол забит из офсайда.

Несмотря на поражение, французы взяли 1-е место в группе и в 1/8 финала сыграют с командой Польши.

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Все комментарии
konst19
konst19
сегодня в 15:55
Я представляю если бы этот гол был решающим на выход той или иной команды в плей-офф.
barcamilan
barcamilan
сегодня в 14:48
эту игру надо переиграть, не было никакого офсайда
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:29
Раз дал финальный свисток, то всё паровоз уехал. Гол надо засчитать.
foxsziver
foxsziver
сегодня в 11:01
с VAR не дай боже попадешь ногтем за офсайд))
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:33
Не было там офсайда... и вообще на этом ЧМ какой то беспредел
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 10:31
Приветствую всех участников КП и администрацию! Не знаю, когда Вы опубликуете результаты конкурса прогнозов за прошлый месяц, но так как это касается меня лично, буду с Вами откровенен: matrix333, Namuri, Adrian von Ziegler, Beno444 и Komitas - это все мои аккаунты.

Несколько недель назад я сказал, что считаю "бессмысленным" играть с одного аккаунта, потому что это все равно, что у твоих противников есть металлы в их перчатках, и ты хочешь играть честно. Позвольте мне объяснить․ Я начал играть прошлой осенью, тогда у меня был один аккаунт - этот. Потом заметил, что есть пользователи, имеющие несколько, или больше 10. В октябре случилось ч*рт знает что с участием нескольких агентов во всех группах. Никто не запрещает, да ладно...

С аккаунтом matrix333 в ноябре набрал 19660 очков в группе Блохина О. за счет комментариев, и 103100 очков выиграл потратив только 15540 из 19660, это все за счет анализа и удачи. К тому же сильный противник дышал в спину с 91700 очками в группе. Для сравнения, была группа, из которой пользователь вышел с 1700 очками, в финале имея более чем 24 000 очков.

С аккаунтом Namuri выиграл финальную группу Льва Яшина набрав 28000 очень рискуя. Все 5 входят в пятерку лучших в ноябре.

П.С. Говорили про QR-код и e-mail, вот этот действителен - kenastree36@outlook.com. Предлагаю один вариант, хотя не уверен, что Вы согласитесь: дорогой для меня человек хочет статуэтку, которой нет в Армении. Она не знает, что я хочу сделать ей подарок перед Новым годом. Можете ли Вы отправить именно эту вместо 4 призов, и один приз с логотипом Ливерпуля?
Гость
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