Федерация футбола Франции требует от ФИФА объяснить отмену гола Тунису

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сегодня, 10:30

Федерация футбола Франции требует от ФИФА объяснить отмену гола в ворота Туниса в матче чемпионата мира (0:1).

Футболист отличился забитым мячом на 90+8-й минуте, однако взятие ворот отменили. Международный совет футбольных ассоциаций ( IFAB ), утверждает, что проверка гола с помощью VAR не может проводиться после возобновления игры.

Арбитр матча Тунис — Франция дал финальный свисток, и только после этого его оповестили о том, что гол забит из офсайда.

Несмотря на поражение, французы взяли 1-е место в группе и в 1/8 финала сыграют с командой Польши.