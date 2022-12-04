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Экс-судья ФИФА Николаев: «В РПЛ будут добавлять так же много, как на ЧМ»

сегодня, 20:33

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев поделился мнением о компенсированном времени на чемпионате мира в Катаре.

Все идет к тому, что и в РПЛ будут добавлять столько же много времени, как на чемпионате мира в Катаре. Из-за этого болельщикам стало интереснее смотреть футбол, теперь больше времени для просмотра.

Вообще, все остановки, которые происходят в матче, должны компенсироваться. Но если нет повода добавлять много времени, то должны играть по 90, а потом еще две-три минуты. Просто всех всколыхнуло, когда арбитр в одной игре к первому тайму добавил десять минут, а ко второму – 14, которые были признаны необоснованными. Поэтому хочу сказать, что добавлять время нужно без фанатизма.

Это не новая тенденция, а рекомендации, которые даются всем судьям, чтобы они компенсировали все остановки в игре. Сейчас это будет востребовано в весенней части всех европейских чемпионатов. В нашем – в том числе. Определенные корректировки будут сделаны в каждой лиге. Но, повторюсь, добавлять нужно по факту и без фанатизма.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 22:22, ред.
Смотря какие матчи , в РПЛ от силы три игры тура смотрятся, остальные на оборот хочется что бы раньше закончились.
minamata
minamata
сегодня в 21:50
Так много? Да нет
bacek15
bacek15
сегодня в 21:37
Видимо, гонять по полю все 90 минут, на высоком темпе, это тяжело. И скорости будут расти. Поэтому и паузы будут увеличиваться. Не даром появляются предложения сократить время тайма на 10-15 минут.
alex2612
alex2612
сегодня в 20:38
Ну как сказать, слишком много времени тоже не надо
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