Экс-судья ФИФА Николаев: «В РПЛ будут добавлять так же много, как на ЧМ»

Бывший арбитр ФИФА поделился мнением о компенсированном времени на чемпионате мира в Катаре.

Все идет к тому, что и в РПЛ будут добавлять столько же много времени, как на чемпионате мира в Катаре. Из-за этого болельщикам стало интереснее смотреть футбол, теперь больше времени для просмотра.

Вообще, все остановки, которые происходят в матче, должны компенсироваться. Но если нет повода добавлять много времени, то должны играть по 90, а потом еще две-три минуты. Просто всех всколыхнуло, когда арбитр в одной игре к первому тайму добавил десять минут, а ко второму – 14, которые были признаны необоснованными. Поэтому хочу сказать, что добавлять время нужно без фанатизма.

Это не новая тенденция, а рекомендации, которые даются всем судьям, чтобы они компенсировали все остановки в игре. Сейчас это будет востребовано в весенней части всех европейских чемпионатов. В нашем – в том числе. Определенные корректировки будут сделаны в каждой лиге. Но, повторюсь, добавлять нужно по факту и без фанатизма.