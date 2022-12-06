Адебайор сделал неожиданный прогноз на матч Марокко — Испания

Экс-футболист лондонского «Арсенала» поделился своим прогнозом на матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между командами Марокко и Испании.

Испания начала этот чемпионат мира с уверенной победы, но в следующих двух играх у нее возникли явные проблемы. Луис Энрике должен начать волноваться. Что касается Марокко, то они показали невероятно хороший футбол, пропустив всего один гол, в двух матчах сыграв на ноль. Их уверенность находится на высоком уровне. Хаким Зиеш проводит прекрасный турнир. Он хорошо играет, постоянно доставляя проблемы соперникам. Я ставлю на Марокко.