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Адебайор сделал неожиданный прогноз на матч Марокко — Испания

вчера, 17:13
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко0 : 0Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Эммануэль Адебайор поделился своим прогнозом на матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между командами Марокко и Испании.

Испания начала этот чемпионат мира с уверенной победы, но в следующих двух играх у нее возникли явные проблемы. Луис Энрике должен начать волноваться. Что касается Марокко, то они показали невероятно хороший футбол, пропустив всего один гол, в двух матчах сыграв на ноль. Их уверенность находится на высоком уровне. Хаким Зиеш проводит прекрасный турнир. Он хорошо играет, постоянно доставляя проблемы соперникам. Я ставлю на Марокко.

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Ironigor
Ironigor
вчера в 17:20
Нынче всё может случится. У Испании очень молодые игроки играют без опыта и всё может случится.
Гость
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