Мэддисон пожаловался на нехватку игрового времени в сборной Англии

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вчера, 17:02

Полузащитник сборной Англии хочет выйти на поле на чемпионате мира и утверждает, что будет полностью готов, если ему дадут шанс.

Мэддисон был одним из выдающихся полузащитников в Премьер-Лиге в этом году, но ещё не сыграл ни одной минуты в Катаре.