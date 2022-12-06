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Мэддисон пожаловался на нехватку игрового времени в сборной Англии

вчера, 17:02
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция10.12.2022 в 22:00 Не начался

Полузащитник сборной Англии Джеймс Мэддисон хочет выйти на поле на чемпионате мира и утверждает, что будет полностью готов, если ему дадут шанс.

Мэддисон был одним из выдающихся полузащитников в Премьер-Лиге в этом году, но ещё не сыграл ни одной минуты в Катаре.

Участие не всегда означает минуты на поле. И это то, чему я научился за последние несколько недель, проведённых здесь. Конечно, каждый игрок хочет играть и я не исключение. Я отчаянно хочу выйти и показать, на что способен. Это мой первый крупный турнир на взрослом уровне, и участвовать в нём — это здорово.

Когда команда объявлена, а ты не в стартовом составе, важно иметь этот профессионализм, чтобы быть готовым, как будто ты стартуешь. Иногда это может быть сложно, потому что каждый игрок хочет играть и каждый игрок хочет представлять Англию на чемпионате мира. Но только 11 могут стартовать, а нас 26.

Вы должны отложить это в сторону и тренироваться. Потому что, когда вам предоставят шанс выйти на поле и оказать влияние, будь то десять минут со скамейки запасных или 30 минут в дополнительное время, ты должен быть готов.

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Все комментарии
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 17:09
Главное заголовок...
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 17:04
Ну не очень то он и жалуется, здраво рассуждает
Гость
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