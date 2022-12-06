Испания нанесла 1 удар в створ ворот за 120 минут матча против Марокко

Сборная Марокко обыграла Испанию в поединке 1/8 финала чемпионата мира в Катаре (0:0, 3:0 по пенальти).
Испания нанесла лишь один удар в створ за 120 минут игрового времени матча — это антирекорд для матчей в рамках чемпионата мира с 1966 года.
В следующей стадии турнира марокканцы сыграют с победителем пары Португалия — Швейцария.
почувствуют своих партнеров, свою игру! А может и нового тренера?!
почувствуют своих партнеров, свою игру! А может и нового тренера?!
без них это бессмысленный перекат мяча
тут другой вопрос - если с хорошими игроками это прокатывает, то почему не проканало аж со сборной? )))) все не так однозначно
без них это бессмысленный перекат мяча
тут другой вопрос - если с хорошими игроками это прокатывает, то почему не проканало аж со сборной? )))) все не так однозначно
Кстати что за пижонская манера стала бить пенальти? Раньше помню лупили под перекладину со всей дури.
Многие говорят это не сенсация!? Это сенсация товарищи!!! Виноват Энрике, он до матча говорил результат не важен, важна стратегия и успех придёт, но не катит, не работает эта тики-така. Мароканцев с победой, молодцы, настоящее мужики!
Кстати что за пижонская манера стала бить пенальти? Раньше помню лупили под перекладину со всей дури.
Многие говорят это не сенсация!? Это сенсация товарищи!!! Виноват Энрике, он до матча говорил результат не важен, важна стратегия и успех придёт, но не катит, не работает эта тики-така. Мароканцев с победой, молодцы, настоящее мужики!
Отлично оборонялись!!
Отлично оборонялись!!
Ненавижу гадалок...
Ненавижу гадалок...