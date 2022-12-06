Испания нанесла 1 удар в створ ворот за 120 минут матча против Марокко

1670350299

вчера, 21:11

Сборная Марокко обыграла Испанию в поединке 1/8 финала чемпионата мира в Катаре (0:0, 3:0 по пенальти).

Испания нанесла лишь один удар в створ за 120 минут игрового времени матча — это антирекорд для матчей в рамках чемпионата мира с 1966 года.

В следующей стадии турнира марокканцы сыграют с победителем пары Португалия — Швейцария.