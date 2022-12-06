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Испания нанесла 1 удар в створ ворот за 120 минут матча против Марокко

вчера, 21:11
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко0 : 0Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Сборная Марокко обыграла Испанию в поединке 1/8 финала чемпионата мира в Катаре (0:0, 3:0 по пенальти).

Испания нанесла лишь один удар в створ за 120 минут игрового времени матча — это антирекорд для матчей в рамках чемпионата мира с 1966 года.

В следующей стадии турнира марокканцы сыграют с победителем пары Португалия — Швейцария.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:34
по заслугам и честь
monah-10
monah-10 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 06:55
Будет легко, если Кришка в старте будет, а так согласен.
Илья Пыркин
Илья Пыркин
сегодня в 05:39
Лучше бы Итальянцы играли вместо Испанцев на ЧМ
ОПС
ОПС
сегодня в 03:39
Марокканцы понравились своей игрой на каждом участке ноля. С победой их.
Mark Luik
Mark Luik
сегодня в 02:55
если бы сыграли как надо с Японией, то прошли бы Хорватов а немцы Марокко, а по матчу, Испания мало рисковал, для них было важно не отдавать мяч сопернику и самим не рисковать, так же они играли и с Германий, но для Германий нужна была победа по этому они пресинговали, а на счет пенальти, такое ошушение что на этом чм ворота по меньше что ли, да и игроки бьют как то не сильно, нужно было просто лупить, вообщем Испания если бы даже по пенальти прошли то вряд ли Португалию а потом Англию или Франция прошли
Johnes
Johnes
сегодня в 00:49, ред.
Проигрыш Испании - доказательство того, что результат с Японией был неслучайным и тем более не договорным матчем, как здесь наперебой нам доказывали некоторые эксперты.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:23
Испания не играла,а спала два тайма.
ABir
ABir
вчера в 23:20
Гишпанцы откровенно разочаровали, а все началось после слива японцам. Но марокканцам будет очень не просто против португезов
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:54, ред.
Немецкий бумеранг, как безотказный механизм вернулся быстро и точно - прямо меж рогов по морде горе-идальго. Поделом хитро*пому испанцу. Он - позор нации и якорь национальной сборной по футболу.
shur
shur
вчера в 22:51
...всё, забываем про сборную Испании, чемпионат то у них повеселей будет! А по чесноку, ребят много молодых, ещё
почувствуют своих партнеров, свою игру! А может и нового тренера?!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
вчера в 22:48, ред.
Пуйоль и Рамос,когда надо было нападали не хуже нападающих,у Рамоса будучи защитником 103 забитых мячей.За сборную забил 23 мяча.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ djbobo (раскрыть)
вчера в 22:46
Со сборной прокатило три раза-1ЧМ И 2 ЧЕ,тогда играли перечисленные мною игроки-супер гранды,а сечас таких нет,поэтому не катит.
djbobo
djbobo ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 22:40
да согласен что стиль барселоны был только под игроков того времени
без них это бессмысленный перекат мяча
тут другой вопрос - если с хорошими игроками это прокатывает, то почему не проканало аж со сборной? )))) все не так однозначно
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ karnager (раскрыть)
вчера в 22:30
Ну эти то понятно, у них голова явно не футболом была занята, а тем как продвинуть повестку - результат налицо. А испанцы то что?
karnager
karnager ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
вчера в 22:24
Также, как и радужные немцы с 2014, будучи ЧМ и наказывая 7-1 бразилов, скатились в полное дно
pomor45
pomor45 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:17
Надо обладать крепкой задницей, чтобы пробить такое дно.
pomor45
pomor45 ответ Жорж Милославский (раскрыть)
вчера в 22:15
Этого "с винтом искать не надо, он всегда в комплекте с "хитрой опой". Энрике забыл об этом.
barcamilan
barcamilan
вчера в 22:11
катастрофическая игра испанцев
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:07
Поэтому справедливо проиграли.
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 22:05
Какой Пуйоль и Рамос? любые топ защитники подойдут,про Хави Иньеста согласен ну и Вилья как наконечник.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 22:05
Как так быстро можно было скатиться от мировых гегемонов до абсолютного позора?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 21:59
Испанский стиль уходит в небытие,эта утопия,для этого стиля должны быть исполнители,как Месси,Хави,Иньеста,Вилья,Пуйоль,Алонсо,Рамос,Дзюба,но их нет,Дзюба тоже не хочет.
протон
протон
вчера в 21:58
Я не рад, что мой прогноз оправдался. Но футбол - справедливая игра, и карма обязательно настигает тех, кто нарушает законы футбола. Испанцы не замечали Японию в первом тайме, а во втором встали. И как бы ни оправдывался Энрике, что дескать вовсе мы не нарочно проиграли, потому что боялись Хорватию и хотели попасть на Марокоо, было видно, что он врал. Что ж, хотели попасть на Марокко, и попали. По-крупному.
Кстати что за пижонская манера стала бить пенальти? Раньше помню лупили под перекладину со всей дури.
Многие говорят это не сенсация!? Это сенсация товарищи!!! Виноват Энрике, он до матча говорил результат не важен, важна стратегия и успех придёт, но не катит, не работает эта тики-така. Мароканцев с победой, молодцы, настоящее мужики!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:56
Мну думал немцы это потолок снизу..., однако ниже оказались испанцы.
SonicStar
SonicStar ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 21:54
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 21:52
    Рекордсмены!!!
    vova505
    vova505
    вчера в 21:48
    Молодцы Марокко!!
    Отлично оборонялись!!
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    вчера в 21:37
    Ну это наверное навечно, вряд-ли кто-то когда-то ни разу не пробьёт.
    sir_Alex
    sir_Alex ответ Beka_byaka (раскрыть)
    вчера в 21:31
    Оба физруки, чего уж тут.
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ SonicStar (раскрыть)
    вчера в 21:31
    А кто-то ещё говорил что Хави физрук, так как Энрике с составом Барселоны забил 7 мячей в первом туре. По факту Хави тренер.

    Ненавижу гадалок...
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