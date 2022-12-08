Эвра считает, что Франция разгромит Англию в матче 1/4 финала ЧМ-2022

Экс-защитник сборной Франции поделился своими ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира в Катаре между командами Англии и Франции.

Перед матчем я чувствую себя уверенно, но не высокомерно. Думаю, это будет интересная игра. Англии нужно беспокоиться о таких игроках, как Килиан Мбаппе, но Франция тоже не должна забывать о футболистах вроде Сака и Фодена. Я чувствую, что Франция разгромит Англию, но и англичане способны обыграть французов. Всегда есть место сенсациям.