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Эвра считает, что Франция разгромит Англию в матче 1/4 финала ЧМ-2022

вчера, 17:49
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗавтра в 22:00 Не начался

Экс-защитник сборной Франции Патрис Эвра поделился своими ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира в Катаре между командами Англии и Франции.

Перед матчем я чувствую себя уверенно, но не высокомерно. Думаю, это будет интересная игра. Англии нужно беспокоиться о таких игроках, как Килиан Мбаппе, но Франция тоже не должна забывать о футболистах вроде Сака и Фодена. Я чувствую, что Франция разгромит Англию, но и англичане способны обыграть французов. Всегда есть место сенсациям.

Напомним, что поединок Англии и Франции начнется 10 декабря в 22:00 по московскому времени.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:07
Мог бы конечно дипломатично промолчать, дабы не гневить Футбольного Бога... не говори гоп пока не перепрыгнешь тем более на этом ЧМ где поражениям фаворитов уже не кто не удивляется... Пока Англия смотрится увереннее, а Французы даже с Польшей играли на равных до пропущенного гола, когда полякам пришлось идти в атаку и Мбаппе смог включить свою скорость....

Ну а так что, знали бы участники 100-летней в*йны, как будут соперничать и решать вопросы их потомки...:))) .... Истинный англичанин Сака против истинного француза Дембеле сойдутся в Катаре погонять мячик...:)))
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
вчера в 18:01, ред.
Как уверенно сказал!
Ну увидем, всё своими глазами!
А пока лучше по молчать!
Futurista
Futurista
вчера в 17:59
Вот так пишешь первым...а у кого то задержка...сообщений...

Варвар7
Варвар7
вчера в 17:54
Ну вот процесс пошёл - начали кое чем мериться.
Futurista
Futurista
вчера в 17:53
Посмотрим чьи негры сильнее...английские или французские...
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 17:52
Согласен с ним.
Гость
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