Роналду отреагировал на слухи, что он хотел уйти из сборной Португалии

Нападающий прокомментировал слухи, что он хотел покинуть национальную команду, потому что остался в запасе на матч 1/8 финала чемпионата мира против сборной Швейцарии.

У нас очень сплочённая сборная, чтобы её смогли сломить внешние факторы. У нас очень храбрая нация, чтобы дать нас запугать кому-то. Мы — команда, которая будет бороться за титул до конца. Верьте в нас! Вперёд Португалия!