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Роналду отреагировал на слухи, что он хотел уйти из сборной Португалии

вчера, 16:40

Нападающий Криштиану Роналду прокомментировал слухи, что он хотел покинуть национальную команду, потому что остался в запасе на матч 1/8 финала чемпионата мира против сборной Швейцарии.

У нас очень сплочённая сборная, чтобы её смогли сломить внешние факторы. У нас очень храбрая нация, чтобы дать нас запугать кому-то. Мы — команда, которая будет бороться за титул до конца. Верьте в нас! Вперёд Португалия!

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ Тарас Б 1 (раскрыть)
вчера в 22:38
Так он домыслы и не опроверг.
Тарас Б 1
Тарас Б 1 ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 21:31
А откуда тогда уверенность, что хотел свалить?
Д - домыслы.
Baggio R.
Baggio R. ответ Тарас Б 1 (раскрыть)
вчера в 20:25
То что он хвалит сборную, ещё не означает, что он не думал свалить. Л - логика.
Тарас Б 1
Тарас Б 1 ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 20:01
Любой здравомыслящий человек понимает.
А если нужно объяснять, то не нужно объяснять, как говоридзэ;)
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:25
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Тарас Б 1 (раскрыть)
    вчера в 18:39
    А где облом? Он же ни слова не сказал о том, хотел он уйти или нет.
    Тарас Б 1
    Тарас Б 1
    вчера в 18:32
    Какое разочарование для хейтеров. Такой облом.
    Тарас Б 1
    Тарас Б 1
    вчера в 18:29
    Молодец. Настоящий лидер. Он еще проявит себя на этом чемпе. Удачи.
    Неэгоист
    Неэгоист
    вчера в 17:35
    Морган должен быть готов на вторую часть.. Как только португезы обделаются - Геша опять начнёт всех обвинять.. Это уже проходили...
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 17:29
    Дыма без огня не бывает, а зная сущность гея-нарцисса можно с уверенностью говорить, что она психанула и решила свалить из сборной.
    К тому же его сестра по сути подтвердила данный фак и поддержала его сказав, что хочет, что бы он ушёл из сборной. Если бы это был бы фейк, то она начала опять всех оскорблять, а тут нет, значит была в курсе происходящего.
    Гей-нарцисс понимает, что им достался очень проходимый соперник по 1/4 финала, а дальше может произойти всякое.
    Если главный тренер португальцев сейчас сломается и будет выпускать его с самого начала, то это сильно скажется на игре и результате сборной. А на него сейчас со стороны гея-нарцисса идёт просто ожесточённое давление.
    Но как бы не выступила сборная Португалии, этот чемпионат самый позорный в карьере гея-нарцисса, собственно как и в последнее время его жизнь.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 17:19
    Если бы это был просто слух и выдумкой журналистов, он бы не стал комментировать. Как говорится, дыма без огня не бывает. Кстати, его сестра косвенно подтвердила о его уходе. В МЮ подобное вытворял, так что, если бы он ушел, то никто не удивился бы. Балласт в первую очередь думает о себе.
    Elliada
    Elliada ответ протон (раскрыть)
    вчера в 17:15
    Логично. Он примазался к победам ЧЕ и ЛН. Почему бы не стать чемпионом мира за счет партнеров? На этом ЧМ он бесполезный, 0 голов с игры, 0 голевых передач, но уже в 1/4 за счет других. И соперники легкие. Всё может быть
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ протон (раскрыть)
    вчера в 17:12
    а где, собственно, лёгкая сетка? уж не Уругвай ли? или Швейцария может легкая?
    И на счёт сильных партнёров интересно, а это кто? Если не брать выстрелившего откуда не возьмись Рамоша, то все остальные не хватают звезд с неба, не портят картины.
    протон
    протон
    вчера в 17:05
    Каким бы ни был Роналду гнилым нарциссом, но он точно не упустит шанс стать Чемпионом Мира. Пусть даже весь турнир проведёт на скамейке запасных. А, учитывая лёгкую сетку и то, какие сильные у него партнёры, Португалия имеет реальный шанс добраться до вершины.
    Можно и наступить на свое эго ради такого. Зато потом вместе со своими сёстрами смогут всю жизнь говорить, что он Чемпион Мира, а Месси нет) И кто там потом вспомнит, что от не самого больше вреда была, чем пользы)
    112910415
    112910415
    вчера в 17:02
    типа опроверг, что ли ?
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 16:46
    Много "мы" для нарцисса. Хамелеон.
    МASTER CHIEF
    МASTER CHIEF
    вчера в 16:43
    Ах красавец! Ну вот,дал четкий ответ-молодец! Скорее всего слухами хотят дестабилизировать обстановку в сборной. Наверняка многие заметили,что Португальцы как и на Евро-2016 не являясь фаворитами идут к цели.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 16:42
    Ему нужно, чтобы о нём говорили побольше...
    Гость
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