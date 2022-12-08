Роналду отреагировал на слухи, что он хотел уйти из сборной Португалии

Нападающий Криштиану Роналду прокомментировал слухи, что он хотел покинуть национальную команду, потому что остался в запасе на матч 1/8 финала чемпионата мира против сборной Швейцарии.
У нас очень сплочённая сборная, чтобы её смогли сломить внешние факторы. У нас очень храбрая нация, чтобы дать нас запугать кому-то. Мы — команда, которая будет бороться за титул до конца. Верьте в нас! Вперёд Португалия!
Д - домыслы.
Д - домыслы.
А если нужно объяснять, то не нужно объяснять, как говоридзэ;)
А если нужно объяснять, то не нужно объяснять, как говоридзэ;)
К тому же его сестра по сути подтвердила данный фак и поддержала его сказав, что хочет, что бы он ушёл из сборной. Если бы это был бы фейк, то она начала опять всех оскорблять, а тут нет, значит была в курсе происходящего.
Гей-нарцисс понимает, что им достался очень проходимый соперник по 1/4 финала, а дальше может произойти всякое.
Если главный тренер португальцев сейчас сломается и будет выпускать его с самого начала, то это сильно скажется на игре и результате сборной. А на него сейчас со стороны гея-нарцисса идёт просто ожесточённое давление.
Но как бы не выступила сборная Португалии, этот чемпионат самый позорный в карьере гея-нарцисса, собственно как и в последнее время его жизнь.
К тому же его сестра по сути подтвердила данный фак и поддержала его сказав, что хочет, что бы он ушёл из сборной. Если бы это был бы фейк, то она начала опять всех оскорблять, а тут нет, значит была в курсе происходящего.
Гей-нарцисс понимает, что им достался очень проходимый соперник по 1/4 финала, а дальше может произойти всякое.
Если главный тренер португальцев сейчас сломается и будет выпускать его с самого начала, то это сильно скажется на игре и результате сборной. А на него сейчас со стороны гея-нарцисса идёт просто ожесточённое давление.
Но как бы не выступила сборная Португалии, этот чемпионат самый позорный в карьере гея-нарцисса, собственно как и в последнее время его жизнь.
И на счёт сильных партнёров интересно, а это кто? Если не брать выстрелившего откуда не возьмись Рамоша, то все остальные не хватают звезд с неба, не портят картины.
И на счёт сильных партнёров интересно, а это кто? Если не брать выстрелившего откуда не возьмись Рамоша, то все остальные не хватают звезд с неба, не портят картины.
Можно и наступить на свое эго ради такого. Зато потом вместе со своими сёстрами смогут всю жизнь говорить, что он Чемпион Мира, а Месси нет) И кто там потом вспомнит, что от не самого больше вреда была, чем пользы)
Можно и наступить на свое эго ради такого. Зато потом вместе со своими сёстрами смогут всю жизнь говорить, что он Чемпион Мира, а Месси нет) И кто там потом вспомнит, что от не самого больше вреда была, чем пользы)