Ван Гал: «Мы с Депаем целуем друг друга в губы»

Главный тренер сборной Нидерландов с юмором ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед матчем 1/4 финала ЧМ -2022 с командой Аргентины.

Ди Мария назвал меня худшим тренером в его карьере? Он один из немногих игроков с таким мнением. Я действительно сожалею об этом, мне грустно, что он так сказал. Депаю тоже пришлось столкнуться с этим в «Манчестер Юнайтед», но теперь мы целуем друг друга в губы. Мемфис этого не хочет, но это нормально.