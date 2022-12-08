Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Ван Гал: «Мы с Депаем целуем друг друга в губы»

вчера, 17:32
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентина22:00 Не начался

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал с юмором ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед матчем 1/4 финала ЧМ-2022 с командой Аргентины.

Ди Мария назвал меня худшим тренером в его карьере? Он один из немногих игроков с таким мнением. Я действительно сожалею об этом, мне грустно, что он так сказал. Депаю тоже пришлось столкнуться с этим в «Манчестер Юнайтед», но теперь мы целуем друг друга в губы. Мемфис этого не хочет, но это нормально.

Soccer.ru осуждает Ван Гала и Депая.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Директор оргкомитета ЧМ-2022 высказался о гибели рабочего-мигранта
Сегодня, 01:14
Фонте: «Роналду по-прежнему один из лучших в мире»
Сегодня, 00:58
Президент ПСЖ о создании Суперлиги: «Никто ничего не организует»
Сегодня, 00:56
Скалони признался, почему не выпускает Дибалу в матчах ЧМ-2022
Сегодня, 00:51
Ватцке рассказал о беседе с главным тренером сборной Германии Фликом
Сегодня, 00:38
Президент ПСЖ рассказал, почему не станет подписывать контракт с Роналду
Сегодня, 00:37
Сортировать
Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:11
Ссылка на источник есть, можете ознакомиться - https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11516825/Louis-van-Gaal-leaves-star-striker-Depay-mortified-bid-quell-Angel-Di-Maria-feud.html
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:40
Этот братец - кролик пошутил, неужели не понятно ?
Imzero
Imzero
вчера в 22:52
хорошо что ДиМария с ним не поладил
Союзник противников
Союзник противников ответ Little Caprice (раскрыть)
вчера в 22:35
Да уж пора...Хоть и жаль площадку-привык.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:33
Тяжёлый юмор перекурившего травки.Гарантированный вылет!
Оливер Бирхофф,директор немецкой сборной,уже вылетел из команды,а почему? Потому что именно он заварил(и завалил всё),поддержав двух тридварасов - Нойера и Горецки(предложивших шестицветную повязку и повестку на ЧМ)в конфликте с рядом других футболистов-эмигрантов,выступивших против.Вот и результат.Так будет и тут-домой,травокуры!!!
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:28
Чё, еще один радужный нашелся в футболе? Сколько ещё их там будет?
lukarelli
lukarelli
вчера в 21:18
Гейропка уничтожит человечество
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:15
Наш Вадик был на всё горазд, он пианист и пидагог! 🤣🤣🤣
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:58
Это же их юмор, даже сарказм такой. Не надо это воспринимать как новость.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:42, ред.
Сдаётся мне, что продвиженцы этой склизской темы решили хайпануть, выставив ВГ эдаким дурачком.
Наверняка перевод мыслей, равно как и общий смысл интервью исковеркан, а фразы вырваны из контекста.
Ван Гааль ... это вам не умалишенный Петржела, чтоб при каждом открытии рта, без устали, нести ху...ню в массы.
pomor45
pomor45 ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 20:27
И мерзавцы.
pomor45
pomor45
вчера в 20:26
Пошлая новость, но её обсуждение ещё более пошлое.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 20:24
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 20:05
Правильно ли я понимаю, что опубликовав эту новость, Соккер попадает под действие одного известного закона? :)
adekvat
adekvat
вчера в 19:58
Депай никогда не любил предварительные ласки, с ласками это к Кристинке.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 19:50
Прикалывается он))
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:21
Чего еще ждать от тренера, который посреди раздевалки снял штаны, с трусами, и сказал, чтобы игроки не боялись, как Ван Гал не побоялся стоять так перед ними...
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:07
Старику уже за 70, а по мальчикам бегает, как в молодости!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 18:55
Этот старый п..с, рассказывая об этом пропогандирует лгбт,поэтому они 100% проиграют,как проиграли п...ы сб Германии.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:29, ред.
Теперь невольно задумаешься....

А может и хорошо что Промеса не вызвали в этот очаг неестественных отношений...

Пусть уж лучше здесь дерётся...чем там целуется....
barcamilan
barcamilan
вчера в 18:17
голланды они везде голландцы
ibica
ibica
вчера в 18:14
Очередная скрытая пропаганда...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:13
Любви все мерзости покорны.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:12
Ну долбитесь вы, а нам то зачем это знать?!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:52
В каждой шутке есть правды немного). Фуууу.
memphis
memphis
вчера в 17:47
Старый шалун
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 17:46
Надеюсь Месси и Ко вынесут этих заднеприводных
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 17:44
К брежневу его.
karnager
karnager
вчера в 17:40
Ван Галу уже за 70, может себе позволить и в губы молодых целовать))
протон
протон
вчера в 17:40
Думаю, что это для них естественный процесс.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 