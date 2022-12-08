Ван Гал: «Мы с Депаем целуем друг друга в губы»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал с юмором ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед матчем 1/4 финала ЧМ-2022 с командой Аргентины.
Ди Мария назвал меня худшим тренером в его карьере? Он один из немногих игроков с таким мнением. Я действительно сожалею об этом, мне грустно, что он так сказал. Депаю тоже пришлось столкнуться с этим в «Манчестер Юнайтед», но теперь мы целуем друг друга в губы. Мемфис этого не хочет, но это нормально.
Soccer.ru осуждает Ван Гала и Депая.
Оливер Бирхофф,директор немецкой сборной,уже вылетел из команды,а почему? Потому что именно он заварил(и завалил всё),поддержав двух тридварасов - Нойера и Горецки(предложивших шестицветную повязку и повестку на ЧМ)в конфликте с рядом других футболистов-эмигрантов,выступивших против.Вот и результат.Так будет и тут-домой,травокуры!!!
Оливер Бирхофф,директор немецкой сборной,уже вылетел из команды,а почему? Потому что именно он заварил(и завалил всё),поддержав двух тридварасов - Нойера и Горецки(предложивших шестицветную повязку и повестку на ЧМ)в конфликте с рядом других футболистов-эмигрантов,выступивших против.Вот и результат.Так будет и тут-домой,травокуры!!!
Наверняка перевод мыслей, равно как и общий смысл интервью исковеркан, а фразы вырваны из контекста.
Ван Гааль ... это вам не умалишенный Петржела, чтоб при каждом открытии рта, без устали, нести ху...ню в массы.
Наверняка перевод мыслей, равно как и общий смысл интервью исковеркан, а фразы вырваны из контекста.
Ван Гааль ... это вам не умалишенный Петржела, чтоб при каждом открытии рта, без устали, нести ху...ню в массы.
А может и хорошо что Промеса не вызвали в этот очаг неестественных отношений...
Пусть уж лучше здесь дерётся...чем там целуется....
А может и хорошо что Промеса не вызвали в этот очаг неестественных отношений...
Пусть уж лучше здесь дерётся...чем там целуется....