Сестра Роналду: «Криштиану отдыхал, он дал другим поучаствовать в матче»

Элма Авейру, которая является сестрой нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, в очередной раз выложила эмоциональное сообщение в социальных сетях.
Круто, что в игре со Швейцарией Криштиану отдыхал, он дал другим поучаствовать в матче. А я лишь хочу попросить один процент ничтожных лицемеров закрыть их рты. Не плюйте в тарелку, из которой едите. Надо поддерживать нашу сборную вне зависимости от того, кто за нее играет. Уважайте ее, тренера и Роналду.
Брат, я горжусь тобой за то, кем ты являешься. Продолжай быть собой, а другие – это другие.
Ну хороший игрок...капитан и лидер сборной...
Удачи ему в решающих матчах...
А сёстры..наверное считают нужным высказываться так как видят ситуацию....
Они вообще походу считают что их брат изобрёл футбол...что он даже на отдыхе отдыхал так что его команда забила 6 мячей Швейцарии...
Ну хороший игрок...капитан и лидер сборной...
Удачи ему в решающих матчах...
А сёстры..наверное считают нужным высказываться так как видят ситуацию....
Они вообще походу считают что их брат изобрёл футбол...что он даже на отдыхе отдыхал так что его команда забила 6 мячей Швейцарии...
Что он, что она - истерички!
Что он, что она - истерички!