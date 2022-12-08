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Сестра Роналду: «Криштиану отдыхал, он дал другим поучаствовать в матче»

сегодня, 00:00

Элма Авейру, которая является сестрой нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, в очередной раз выложила эмоциональное сообщение в социальных сетях.

Круто, что в игре со Швейцарией Криштиану отдыхал, он дал другим поучаствовать в матче. А я лишь хочу попросить один процент ничтожных лицемеров закрыть их рты. Не плюйте в тарелку, из которой едите. Надо поддерживать нашу сборную вне зависимости от того, кто за нее играет. Уважайте ее, тренера и Роналду.

Брат, я горжусь тобой за то, кем ты являешься. Продолжай быть собой, а другие – это другие.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 06:18
Можно и так сказать ...
Знатог
Знатог ответ Vadik (раскрыть)
сегодня в 06:18
Мы все высказываем тут своё мнение. Почему ей нельзя.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:17
А где раньше была эта "сестра"?
Vadik
Vadik
сегодня в 06:16
Что за пиар? Это кто такая в футболе? Очередной специалист? Может Роналду уже родственников подключил для поддержания своего имиджа? Ну тогда он окончательно похоронил себя, как спортсмен!
ABir
ABir
сегодня в 05:48
Будем надеяться, что отдых пойдёт на пользу Криштиану, и в следующем матче он выдаст феерию
adekvat
adekvat
сегодня в 05:26
Твою мать, Зарема отдыхает, на фоне этой сестрички.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 04:58
Надоела вся эта шумиха вокруг Роналду...
Ну хороший игрок...капитан и лидер сборной...
Удачи ему в решающих матчах...

А сёстры..наверное считают нужным высказываться так как видят ситуацию....
Они вообще походу считают что их брат изобрёл футбол...что он даже на отдыхе отдыхал так что его команда забила 6 мячей Швейцарии...
112910415
112910415
сегодня в 04:54
забавно, когда разнообразные сёстры берутся разговаривать со всем миром
rhskmz
rhskmz
сегодня в 04:41
Ну раз никому не нужен, то пусть отдохнет !
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 03:03
Это ему дали отдохнуть а не он!
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 01:22
Её явно никто не дрю..ит.. Так бывает с бабами...
ЕL FENOMENО
ЕL FENOMENО
сегодня в 01:21
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 01:13
    Ну да конечно. А ведь мог не дать!
    Agamaga........
    Agamaga........
    сегодня в 01:09
    У неё с головой всё в порядке? Её брат дал кому-то сыграть, почувствовать? Да его бы воля, он с поля вообще бы не уходил. Наконец его тренер убрал, и парни зажгли в матче. Пусть перестанет истерить в сети!
    Что он, что она - истерички!
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    сегодня в 00:35
    В каждой стране есть своя Зарема
    barcamilan
    barcamilan
    сегодня в 00:13
    задолбали эти 87
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 00:08
    Ну нет вы меня извините но это уже "клиника"!
    INGUSH
    INGUSH
    сегодня в 00:05
    Если бы она молчала, пользы она брату больше приносила бы...
    Гость
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