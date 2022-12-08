Сестра Роналду: «Криштиану отдыхал, он дал другим поучаствовать в матче»

Элма Авейру, которая является сестрой нападающего сборной Португалии , в очередной раз выложила эмоциональное сообщение в социальных сетях.

Круто, что в игре со Швейцарией Криштиану отдыхал, он дал другим поучаствовать в матче. А я лишь хочу попросить один процент ничтожных лицемеров закрыть их рты. Не плюйте в тарелку, из которой едите. Надо поддерживать нашу сборную вне зависимости от того, кто за нее играет. Уважайте ее, тренера и Роналду.

Брат, я горжусь тобой за то, кем ты являешься. Продолжай быть собой, а другие – это другие.