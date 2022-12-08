Далич о матче с Бразилией: «Нам нечего терять, мы хотим добиться большего»

Главный тренер сборной Хорватии поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала чемпионата мира в Катаре против Бразилии.

Этот матч сравним с финалом против Франции на ЧМ -2018. Не существует лучшей мотивации, чем сыграть в четвертьфинале чемпионата мира против Бразилии. Все мечтают о таком матче, мы знаем, что представляет собой Бразилия в футбольном мире, нам нечего терять. Хорватия уже сейчас входит в восьмерку лучших команд мира, но мы хотим добиться большего.