Далич о матче с Бразилией: «Нам нечего терять, мы хотим добиться большего»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала чемпионата мира в Катаре против Бразилии.
Этот матч сравним с финалом против Франции на ЧМ-2018. Не существует лучшей мотивации, чем сыграть в четвертьфинале чемпионата мира против Бразилии. Все мечтают о таком матче, мы знаем, что представляет собой Бразилия в футбольном мире, нам нечего терять. Хорватия уже сейчас входит в восьмерку лучших команд мира, но мы хотим добиться большего.
Игра Хорватии и Бразилии состоится 9 декабря в 18:00 по московскому времени.
Считаю хорваты окажут серьезный уровень сопротивления пентакампеонам и избить себя как корейцы точно не позволят, за них говорит опыт выступлений на таких турнирах, сыгранная команда и крепкий центр поля, что очень важно в таких матчах, Модрич - Ковачич - Брозович смогут засушить наступательные выпады Бразилии пока будут силы и если не будет грубой ошибки не жду здесь быстрого гола и результативного первого тайма.
Пи.Си. Думаю, что 1 тайм как минимум Хорваты не проиграют...
Считаю хорваты окажут серьезный уровень сопротивления пентакампеонам и избить себя как корейцы точно не позволят, за них говорит опыт выступлений на таких турнирах, сыгранная команда и крепкий центр поля, что очень важно в таких матчах, Модрич - Ковачич - Брозович смогут засушить наступательные выпады Бразилии пока будут силы и если не будет грубой ошибки не жду здесь быстрого гола и результативного первого тайма.
Пи.Си. Думаю, что 1 тайм как минимум Хорваты не проиграют...