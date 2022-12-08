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Далич о матче с Бразилией: «Нам нечего терять, мы хотим добиться большего»

вчера, 18:50
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб БразилияБразилия18:00 Не начался

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала чемпионата мира в Катаре против Бразилии.

Этот матч сравним с финалом против Франции на ЧМ-2018. Не существует лучшей мотивации, чем сыграть в четвертьфинале чемпионата мира против Бразилии. Все мечтают о таком матче, мы знаем, что представляет собой Бразилия в футбольном мире, нам нечего терять. Хорватия уже сейчас входит в восьмерку лучших команд мира, но мы хотим добиться большего.

Игра Хорватии и Бразилии состоится 9 декабря в 18:00 по московскому времени.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:04
Будет большим сюрпризом если Бразилию пройдут
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 18:58
Хорватия точно не мальчик для битья, и петушачьи танцы здесь не прокатят. Хорватия одна из тех команд,которая борется до конца. Легко Бразилии точно не будет.
shlomo
shlomo
вчера в 18:57
Немного странно видеть Бразилию настолько неоспоримым фаворитом в этом матче, считаю кеф на хорватов слишком завышен и должен быть как минимум на один пункт ниже, но этот факт нисколько не умоляет заслуг бразильцев, по игре и по атмосфере в команде они всё также главный фаворит на турнире, но на ЧМ не всегда побеждает та команда, которая лучше всех играет в футбол!

Считаю хорваты окажут серьезный уровень сопротивления пентакампеонам и избить себя как корейцы точно не позволят, за них говорит опыт выступлений на таких турнирах, сыгранная команда и крепкий центр поля, что очень важно в таких матчах, Модрич - Ковачич - Брозович смогут засушить наступательные выпады Бразилии пока будут силы и если не будет грубой ошибки не жду здесь быстрого гола и результативного первого тайма.

Пи.Си. Думаю, что 1 тайм как минимум Хорваты не проиграют...
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