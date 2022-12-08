Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Эвра рассказал, возможно ли остановить Мбаппе

вчера, 17:59
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗавтра в 22:00 Не начался

Бывший игрок сборной Франции Патрис Эвра рассказал, смогут ли англичане остановить Килиана Мбаппе в предстоящем матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

Вы думаете, что Кайл Уокер остановит Мбаппе? Он очень хорошо закрыл Неймара в матче Лиги чемпионов, но я уверен, что Мбаппе сместится в центр и столкнется с Джоном Стоунзом и Харри Магуайром, а им придется очень сложно.

Как вы его остановите? Это невозможно. У меня нет ответа на этот вопрос. Чтобы это сделать, у Килиана должен быть очень плохой день. Уокер может быть хоть сколько уверен в себе, но Мбаппе найдет способ убежать от него.

Наверное, чтобы остановить Мбаппе, вы должны быть рядом с ним каждую секунду, фолить на нем как можно чаще, ведь Килиан не любит, когда на нем фолят, но даже так сдержать его будет очень трудно.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Директор оргкомитета ЧМ-2022 высказался о гибели рабочего-мигранта
Сегодня, 01:14
Фонте: «Роналду по-прежнему один из лучших в мире»
Сегодня, 00:58
Президент ПСЖ о создании Суперлиги: «Никто ничего не организует»
Сегодня, 00:56
Скалони признался, почему не выпускает Дибалу в матчах ЧМ-2022
Сегодня, 00:51
Ватцке рассказал о беседе с главным тренером сборной Германии Фликом
Сегодня, 00:38
Президент ПСЖ рассказал, почему не станет подписывать контракт с Роналду
Сегодня, 00:37
Сортировать
Все комментарии
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 00:52
Ну в этом и проблема. Одному ему будет крайне сложно. Хотя бы двоих отрядить на это дело. При этом открывается слишком большое пространство для других атакующий игроков Франции. Ну или тактика мелкого фола. Но это уже убьёт красивый футбол. Я лично за красоту футбола. В идеале Бразилия Франция в финале. Повторение финала во Франции 98 по моему
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Lews Therin Telamon (раскрыть)
вчера в 22:44, ред.
Как остановить такого человека ?
Новое - хорошо забытое старое. Персональная опека - метод известный, старомодный, но, при наличии хорошего исполнителя, эффективный. Рядом с таким как Мбаппе надо "привязывать" подобного, выносливого бегунка, с навыками зонной защиты, наличием хорошей комплекции, хорошей координации, скорости, техники и ..., целевым заданием - не дать играть.
Задача не из лёгких, но выполнимая. В качестве демонстрации, пересмотри матч ПСЖ - МЮ на групповом этапе ЛЧ в 2020-м году. Тогда товарищ Ван Биссака буквально замучил Мбаппе на левом фланге, не давая последнему, в первую очередь, принимать мяч себе на ход. Если это удастся англичанам и французский гений будет регулярно принимать снаряд спиной, он вскоре набегается..., - кто играл в футбол, понимает о чём я: в таком режиме напад просто выдыхается физически, каким бы крепким и выносливым он не был.

P.S. Кстати..., Манчестер тогда выиграл в гостях 1:2, таки выключив Мбаппе из игры.
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon
вчера в 22:30
Как остановить человека, обладающего редким сочетанием умений - потрясающей скоростью, прекрасной техникой и филигранным ударом? Только грамотным расположением и взаимодействием защитников - одному против гения не сладить, англичанам придётся отбиваться от Мбаппе сообща. Проблема англичан в том, что у французов есть кому забивать и без Мбаппе. Впрочем, у англичан тоже мощная группа атаки.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 21:43
Возможно,Англичане выиграет.Слишком возвеличивают этого гопника-нарцисса.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 21:42
Если Франция выиграет ЧМ то золотой мяч в следующем году спокойно можно отдать Мбаппе
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 18:14
Невозможно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 