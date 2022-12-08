Эвра рассказал, возможно ли остановить Мбаппе

Бывший игрок сборной Франции рассказал, смогут ли англичане остановить в предстоящем матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

Вы думаете, что Кайл Уокер остановит Мбаппе? Он очень хорошо закрыл Неймара в матче Лиги чемпионов, но я уверен, что Мбаппе сместится в центр и столкнется с Джоном Стоунзом и Харри Магуайром, а им придется очень сложно.

Как вы его остановите? Это невозможно. У меня нет ответа на этот вопрос. Чтобы это сделать, у Килиана должен быть очень плохой день. Уокер может быть хоть сколько уверен в себе, но Мбаппе найдет способ убежать от него.

Наверное, чтобы остановить Мбаппе, вы должны быть рядом с ним каждую секунду, фолить на нем как можно чаще, ведь Килиан не любит, когда на нем фолят, но даже так сдержать его будет очень трудно.