Эвра рассказал, возможно ли остановить Мбаппе

Бывший игрок сборной Франции Патрис Эвра рассказал, смогут ли англичане остановить Килиана Мбаппе в предстоящем матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.
Вы думаете, что Кайл Уокер остановит Мбаппе? Он очень хорошо закрыл Неймара в матче Лиги чемпионов, но я уверен, что Мбаппе сместится в центр и столкнется с Джоном Стоунзом и Харри Магуайром, а им придется очень сложно.
Как вы его остановите? Это невозможно. У меня нет ответа на этот вопрос. Чтобы это сделать, у Килиана должен быть очень плохой день. Уокер может быть хоть сколько уверен в себе, но Мбаппе найдет способ убежать от него.
Наверное, чтобы остановить Мбаппе, вы должны быть рядом с ним каждую секунду, фолить на нем как можно чаще, ведь Килиан не любит, когда на нем фолят, но даже так сдержать его будет очень трудно.
Новое - хорошо забытое старое. Персональная опека - метод известный, старомодный, но, при наличии хорошего исполнителя, эффективный. Рядом с таким как Мбаппе надо "привязывать" подобного, выносливого бегунка, с навыками зонной защиты, наличием хорошей комплекции, хорошей координации, скорости, техники и ..., целевым заданием - не дать играть.
Задача не из лёгких, но выполнимая. В качестве демонстрации, пересмотри матч ПСЖ - МЮ на групповом этапе ЛЧ в 2020-м году. Тогда товарищ Ван Биссака буквально замучил Мбаппе на левом фланге, не давая последнему, в первую очередь, принимать мяч себе на ход. Если это удастся англичанам и французский гений будет регулярно принимать снаряд спиной, он вскоре набегается..., - кто играл в футбол, понимает о чём я: в таком режиме напад просто выдыхается физически, каким бы крепким и выносливым он не был.
P.S. Кстати..., Манчестер тогда выиграл в гостях 1:2, таки выключив Мбаппе из игры.
Новое - хорошо забытое старое. Персональная опека - метод известный, старомодный, но, при наличии хорошего исполнителя, эффективный. Рядом с таким как Мбаппе надо "привязывать" подобного, выносливого бегунка, с навыками зонной защиты, наличием хорошей комплекции, хорошей координации, скорости, техники и ..., целевым заданием - не дать играть.
Задача не из лёгких, но выполнимая. В качестве демонстрации, пересмотри матч ПСЖ - МЮ на групповом этапе ЛЧ в 2020-м году. Тогда товарищ Ван Биссака буквально замучил Мбаппе на левом фланге, не давая последнему, в первую очередь, принимать мяч себе на ход. Если это удастся англичанам и французский гений будет регулярно принимать снаряд спиной, он вскоре набегается..., - кто играл в футбол, понимает о чём я: в таком режиме напад просто выдыхается физически, каким бы крепким и выносливым он не был.
P.S. Кстати..., Манчестер тогда выиграл в гостях 1:2, таки выключив Мбаппе из игры.