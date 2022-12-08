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Тите высказался о танцах во время празднования голов

вчера, 18:38
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб БразилияБразилия18:00 Не начался

Главный тренер сборной Бразилии Тите ответил на критику и отрицает, что танцы унижают соперников:

Это не моя личная сборная. Это сборная Бразилии, за которую я как тренер несу ответственность. Мне очень жаль тех, кто не знает историю и культуру Бразилии и я не буду комментировать их слова.

Я уважаю нашу культуру и команду, в которой работаю. Такова бразильская культура и она не умаляет никакой другой. Это наш образ жизни.

Те, кто работают со мной и знают меня, знают, как всё устроено за кулисами. И если мне придется танцевать, я буду танцевать. Просто мне надо больше упражняться.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:20
А если бы условная сб.Чукотки - то тогда бубны, шаманы, футболисты в костюмах оленей, тюленей, моржей и т.п. Всё вокруг огромного костра.)
Futurista
Futurista
вчера в 18:51, ред.
По логике Тите если бы в ЧМ участвовала условная сб. Дагестана то после каждого забитого гола была бы стрельба в воздух ...на радостях...в силу национальных традиций...
Гость
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