Тите высказался о танцах во время празднования голов

Главный тренер сборной Бразилии ответил на критику и отрицает, что танцы унижают соперников:

Это не моя личная сборная. Это сборная Бразилии, за которую я как тренер несу ответственность. Мне очень жаль тех, кто не знает историю и культуру Бразилии и я не буду комментировать их слова.

Я уважаю нашу культуру и команду, в которой работаю. Такова бразильская культура и она не умаляет никакой другой. Это наш образ жизни.

Те, кто работают со мной и знают меня, знают, как всё устроено за кулисами. И если мне придется танцевать, я буду танцевать. Просто мне надо больше упражняться.