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Швайнштайгер: «Месси создан для решающих моментов»

вчера, 19:49

Экс-футболист сборной Германии Бастиан Швайнштайгер высказался о нападающем национальной команды Аргентины Лионеле Месси.

Месси создан для решающих моментов. Его страсть, его радость – он стремится к этому.

Вся Аргентина желает ему победы на чемпионате мира, и я уверен, что многие другие разделяют это мнение.

Ранее сборная Аргентины одолела Нидерланды и вышла в полуфинал чемпионата мира (2:2 в основное время и 4:3 по пенальти).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:19
Помню как Басти утешал его после финала 14.. у Лео были абсолютно пустые глаза, он вообще ничего не воспринимал. Желаю Месси финала и пусть глаза после него будут другими)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:08
Может в этот раз Месси зацепит кубок!
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 20:37
Месси создает, а не создан.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 20:28
Месси это просто Месси... Его игра завораживает... И при этом неважно выиграет он КМ или нет... Хотя он это очень хочет...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:26
Да-да..уже со второго тура отправляют все гнома домой
pomor45
pomor45
вчера в 20:22
Большой футболист маленького роста.
cska1948
cska1948
вчера в 20:22
Швайнштайгер: «Месси создан для решающих моментов»
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Один такой весь в соплях уже покинул Катар. Месси следующий...
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:13
Так можно про Марадону сказать.
salleeh
salleeh
вчера в 19:59
Прогиб от Швайни засчитан…)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:50
В принципе он прав... Месси не хватает для полного счастья только кубок мира...
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