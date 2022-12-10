Швайнштайгер: «Месси создан для решающих моментов»

Экс-футболист сборной Германии высказался о нападающем национальной команды Аргентины .

Месси создан для решающих моментов. Его страсть, его радость – он стремится к этому.

Вся Аргентина желает ему победы на чемпионате мира, и я уверен, что многие другие разделяют это мнение.