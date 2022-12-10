Швайнштайгер: «Месси создан для решающих моментов»

Экс-футболист сборной Германии Бастиан Швайнштайгер высказался о нападающем национальной команды Аргентины Лионеле Месси.
Месси создан для решающих моментов. Его страсть, его радость – он стремится к этому.
Вся Аргентина желает ему победы на чемпионате мира, и я уверен, что многие другие разделяют это мнение.
Ранее сборная Аргентины одолела Нидерланды и вышла в полуфинал чемпионата мира (2:2 в основное время и 4:3 по пенальти).
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Один такой весь в соплях уже покинул Катар. Месси следующий...
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Один такой весь в соплях уже покинул Катар. Месси следующий...