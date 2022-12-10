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Пеле поддержал Неймара после вылета сборной Бразилии

сегодня, 17:00
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 1Логотип футбольный клуб БразилияБразилияЗакончился после серии пенальти

Легендарный бразильский футболист Пеле поздравил нападающего национальной команды Неймара с повторением своего рекорда по голам за сборную. У Неймара и Пеле теперь по 77 забитых мячей.

Я видел, как ты рос, болел за тебя каждый день и, наконец, могу поздравить тебя с тем, что ты сравнялся со мной по количеству голов за сборную Бразилии. Мы оба знаем, что это гораздо больше, чем просто число. Наша величайшая обязанность как спортсменов — вдохновлять. Вдохновлять наших коллег сегодня, следующие поколения и, прежде всего, вдохновлять всех, кто любит наш вид спорта.

К сожалению, сегодня для нас не самый счастливый день, но вы всегда будете источником вдохновения, которым многие стремятся стать. Я понял, что чем больше проходит времени, тем лучше становится наше наследие. Мой рекорд установлен почти 50 лет назад и до сих пор никто не мог приблизиться к нему. Ты сделал это, мальчик. Я ценю это достижение.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:54
Пеле порадовался, что Неймару, что бы его обогнать, нужно подождать четыре года.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:52
Хорошие слова, великодушные Короля футбола.
А Неймар в интервью не извинился перед ним.
95dvtvjw2s54
95dvtvjw2s54
сегодня в 17:34
Этот мальчик не мог сделать подарок Пеле....
Futurista
Futurista
сегодня в 17:24
Пеле 3-х кратный чемпион мира...Неймар ниразукратный...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:06
Ктото поддерживает, а ктото тролит!
Гость
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