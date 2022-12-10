Пеле поддержал Неймара после вылета сборной Бразилии

Легендарный бразильский футболист поздравил нападающего национальной команды с повторением своего рекорда по голам за сборную. У Неймара и Пеле теперь по 77 забитых мячей.

Я видел, как ты рос, болел за тебя каждый день и, наконец, могу поздравить тебя с тем, что ты сравнялся со мной по количеству голов за сборную Бразилии. Мы оба знаем, что это гораздо больше, чем просто число. Наша величайшая обязанность как спортсменов — вдохновлять. Вдохновлять наших коллег сегодня, следующие поколения и, прежде всего, вдохновлять всех, кто любит наш вид спорта.

К сожалению, сегодня для нас не самый счастливый день, но вы всегда будете источником вдохновения, которым многие стремятся стать. Я понял, что чем больше проходит времени, тем лучше становится наше наследие. Мой рекорд установлен почти 50 лет назад и до сих пор никто не мог приблизиться к нему. Ты сделал это, мальчик. Я ценю это достижение.