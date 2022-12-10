Игрок сборной Нидерландов прокомментировал стычку с Месси после матча

Нападающий сборной Нидерландов Вут Вегхорст прокомментировал стычку с капитаном аргентинской команды Лионелем Месси.
После матча 1/4 финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Нидерландами (2:2 в основное и дополнительное время, 4:3 по пенальти) Месси оскорбил голландского футболиста, давая интервью в микст-зоне. Во время игры между ними уже возникали конфликты.
Я хотел пожать ему руку после игры. Очень уважаю его как футболиста, но он отбросил мою руку в сторону и не хотел разговаривать. Я не очень хорошо знаю испанский, но его слова были оскорбительными. Это меня очень разочаровывает.
Счастливого полёта! Ещё раз..
Счастливого полёта! Ещё раз..