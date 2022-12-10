Игрок сборной Нидерландов прокомментировал стычку с Месси после матча

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сегодня, 16:22

Нападающий сборной Нидерландов прокомментировал стычку с капитаном аргентинской команды .

После матча 1/4 финала ЧМ -2022 между Аргентиной и Нидерландами (2:2 в основное и дополнительное время, 4:3 по пенальти) Месси оскорбил голландского футболиста, давая интервью в микст-зоне. Во время игры между ними уже возникали конфликты.