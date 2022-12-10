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Игрок сборной Нидерландов прокомментировал стычку с Месси после матча

сегодня, 16:22
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился после серии пенальти

Нападающий сборной Нидерландов Вут Вегхорст прокомментировал стычку с капитаном аргентинской команды Лионелем Месси.

После матча 1/4 финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Нидерландами (2:2 в основное и дополнительное время, 4:3 по пенальти) Месси оскорбил голландского футболиста, давая интервью в микст-зоне. Во время игры между ними уже возникали конфликты.

Я хотел пожать ему руку после игры. Очень уважаю его как футболиста, но он отбросил мою руку в сторону и не хотел разговаривать. Я не очень хорошо знаю испанский, но его слова были оскорбительными. Это меня очень разочаровывает.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Ларс (раскрыть)
сегодня в 17:44
К больному человеку без вопросов. Ему бросать надо работу. Стресс, нервы пища для рака, а работа тренера, это ком нервов и стрессов. Тренеру не стоило провоцировать игроков до игры. Вся информация есть на футсайтах, что да как.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:39
Видимо с культурой тяжело в Аргентине..
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 17:23
Некрасивый поступок. Месси стоит извиниться перед Вегхорстом и подарить ему свою футболку.
Elliada
Elliada
сегодня в 17:12
Ой, какие мы нежные! В Европе даже из-за взгляда наверное к психологу ходят. Даже в школе жестче ситуации бывают, ничего все вырастают нормальными
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:58
женоподобный, бородатый пешеход
Ларс
Ларс ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 16:56
Да? Тогда расскажи, пожалуйста, после победы насмехаться над человеком, который в два раза тебя старше, и болен раком при этом, это как? Человеком из "любимой" Барселоны. Победил - пожми руку, уйди победителем. Нет, произошло по-другому.
Тарас Б 1
Тарас Б 1
сегодня в 16:43
Гнилушка аргентинская.
Swift2005
Swift2005
сегодня в 16:43
В футбол играть это вам не репллики писать в интернете. Бывают во время и после важных игр различные моменты. Будто сами никогда в футбол не играли. Наверняка у каждой стороны своя правда.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Ларс (раскрыть)
сегодня в 16:42
И до игры тоже).
Ларс
Ларс ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 16:37
Победителей не судят по игре. А то, что было после игры - это низко.
salleeh
salleeh ответ Predator94 (раскрыть)
сегодня в 16:29
Не слишком ли далеко зашёл, французам ещё у англичан нужно выиграть. А так согласен, мерзопакостный гном отвратителен…
Zak11
Zak11
сегодня в 16:29
Месси это аукнется, ой аукнется. Я всегда знал что гном - плохой человек
Boricku
Boricku
сегодня в 16:28
Хорошо, что очередных радужноподвязочников отправили к себе в эйроппу
Predator94
Predator94
сегодня в 16:26
Раньше был бы рад за месси, но теперь после такого поступка желаю хорватам выйти в финал и надрать зад французам
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:25, ред.
Мусолят одно и тоже. Победителей не судят. Все. Домой Голландия. Чемодан-Аэропорт-Амстердам.
Счастливого полёта! Ещё раз..
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:24
Звездень, это ваше величество Месси.
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