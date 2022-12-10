Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Журналист, взявший интервью у Роналду, раскритиковал поведение Месси

сегодня, 15:54
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился после серии пенальти

Журналист Пирс Морган высказался о поведении нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Нидерландами (2:2 в основное и дополнительное время, 4:3 по пенальти).

Итак, вчера Лионель Месси оскорбил арбитра, тренера команды соперника и одного из игроков сборной Нидерландов. Думаю, если бы Роналду так поступил, это привлекло бы чуть больше внимания СМИ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Тиаго Силва: «Жаль, что в качестве игрока я не выиграл чемпионат мира»
Сегодня, 18:08
Ван Гал: «Мне не за что себя винить»
Сегодня, 17:31
Фердинанд не понимает, почему Неймар должен был бить пенальти последним
Сегодня, 17:11
Пеле поддержал Неймара после вылета сборной Бразилии
Сегодня, 17:00
Игрок сборной Нидерландов прокомментировал стычку с Месси после матча
Сегодня, 16:22
Саутгейт рассказал о подготовке к матчу с Францией в 1/4 финала ЧМ-2022
Сегодня, 15:23
Сортировать
Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 17:43
Бедный.. Решил попытаться "отбелить Гешу за счёт "неоднозначного" для некоторых поступка Месси... Мой совет Месси : играй, как играешь, показывай "уши", критикуй, отвечай по полной на хамские поступки соперников, давай выход эмоциям - только так можно в 35 выиграть ЧМ... На лавке его точно не выиграешь...
Тарас Б 1
Тарас Б 1 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 16:46
Как это отменяет тот факт, что меська ч...о?
FenixSL
FenixSL
сегодня в 16:44
по факту
а эту новость никто жевать не будет

ну как же
такой миленький пупсик ругается
как его можно осуждать за это
Ларс
Ларс
сегодня в 16:18, ред.
По факту, Месси очень некрасиво поступил. Но зачем сюда опять Кр7 снова приплетать. На поле Месси был лучшим, но после игры поступил низко, это ещё аукнется. Пирс Морган - человек, явно симпатизирующий Роналду. Тем не менее, зачем его сюда приплетать. Скоро снова сми завоют о том, что Кр7 устроил скандал в сборной. Чтобы аргентинского идола не хаяли. Собака лает, караван идёт.
Elliada
Elliada
сегодня в 16:12
Решил пропиариться на Месси
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 15:58
А этот журналист взявший у Роналду теперь его личная секретарша?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 