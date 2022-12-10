Журналист, взявший интервью у Роналду, раскритиковал поведение Месси

Журналист Пирс Морган высказался о поведении нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Нидерландами (2:2 в основное и дополнительное время, 4:3 по пенальти).
Итак, вчера Лионель Месси оскорбил арбитра, тренера команды соперника и одного из игроков сборной Нидерландов. Думаю, если бы Роналду так поступил, это привлекло бы чуть больше внимания СМИ.
а эту новость никто жевать не будет
ну как же
такой миленький пупсик ругается
как его можно осуждать за это
а эту новость никто жевать не будет
ну как же
такой миленький пупсик ругается
как его можно осуждать за это