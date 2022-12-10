Фердинанд не понимает, почему Неймар должен был бить пенальти последним

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сегодня, 17:11

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» выразил недоумение по поводу того, что нападающий сборной Бразилии должен был бить пятый удар в послематчевой серии пенальти, в которой «селесао» уступили Хорватии и не смогли выйти в полуфинал чемпионата мира (1:1 в основное время, 2:4 по пенальти).