Фердинанд не понимает, почему Неймар должен был бить пенальти последним

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выразил недоумение по поводу того, что нападающий сборной Бразилии Неймар должен был бить пятый удар в послематчевой серии пенальти, в которой «селесао» уступили Хорватии и не смогли выйти в полуфинал чемпионата мира (1:1 в основное время, 2:4 по пенальти).
Все парни в студии (BBC) не понимают, как можно оставить лучшего исполнителя пенальти на заключительный удар? До него доходит очередь лишь в половине случаев. И Неймару остается думать о том, что если бы...