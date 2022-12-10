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Фердинанд не понимает, почему Неймар должен был бить пенальти последним

сегодня, 17:11

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выразил недоумение по поводу того, что нападающий сборной Бразилии Неймар должен был бить пятый удар в послематчевой серии пенальти, в которой «селесао» уступили Хорватии и не смогли выйти в полуфинал чемпионата мира (1:1 в основное время, 2:4 по пенальти).

Все парни в студии (BBC) не понимают, как можно оставить лучшего исполнителя пенальти на заключительный удар? До него доходит очередь лишь в половине случаев. И Неймару остается думать о том, что если бы...

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:45
Ну тут наверное многие не поняли... задал бы тон и глядишь все было бы все наоборот
drug01
drug01
сегодня в 17:32
Видно тренер имел другой расклад
Futurista
Futurista
сегодня в 17:27
Неймар хотел станцевать...но не вышло...
Elliada
Elliada
сегодня в 17:27
Где-то читал, что самые важные пенальти по счету это первый и четвертый. Они самые влияющие на исход. Так что, бить пятым смысла нет
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 17:23
Потому что думали что это будет победный пенальти для бразильцев.
Гость
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