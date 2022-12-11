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Месси лидирует в обновлённом рейтинге Goal на звание лучшего игрока ЧМ-2022

сегодня, 11:59

Спортивный портал Goal обновил список претендентов на звание лучшего игрока ЧМ-2022.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (Аргентина).

2. Килиан Мбаппе (Франция).

3. Антуан Гризманн (Франция).

4. Доминик Ливакович (Хорватия).

5. Ашраф Хакими (Марокко).

6. Бруну Фернандеш (Португалия).

7. Софьян Амрабат (Марокко).

8. Ришарлисон (Бразилия).

9. Коди Гакпо (Нидерланды).

10. Джуд Беллингем (Англия).

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Все комментарии
monah-10
monah-10
сегодня в 17:40
По мне Буну лучший на этом турнире, не пропустил ни одного мяча от соперников, ну от своих так по дружески, отразил 100% ударов с точки, сделал больше всего сейвов, але как так.....
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 17:35
у меня нет никакого фанатизма. я могу говорить и о Месси и о Роналду, просто первый переоценен, а второй всегда под критикой
Alean
Alean ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 16:16
Если Аргентина победит, Месси скорее всего займёт место лучшего игрока всех времён...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 15:45
Ты ещё скажи, что Роналду лучший.
Ну тут даже я спорить не буду, тут просто всё понятно.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 15:43
"Тут же весь абсурдизм ситуации в том что ...как можно определить меру полезности одного игрока в краткосрочном турнире из 32-х команд...Гризманн меньше креативит??Мбаппе меньше забивает??Неймар менее эффектен??Хакими менее полезен в своём коллективе??"

Гризманн, Мбаппе, Хакими продолжают турнир и находятся недалеко от Месси!!!
А на сколько Неймар оказался эффективен, что бы быть в топе чемпионата?
Сколько он сыграл и куда привёл Бразилию на этом чемпионате?
То есть Месси сыграл пять игр и помог своей команде в полуфинал ЧМ, а Неймар сыграл не полных три матча и вылетел в 1/4 финала и Неймар должен быть в рейтинге выше Месси?
Одни противоречия саму себе у тебя.
Да и вообще зачем ты приводишь других игроков, если ты в принципе не понимаешь в этом смысла?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 15:41
Не тратьте время..
Я всё равно прав...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 15:34
Собственно ты сейчас и подтвердил, что ты просто не согласен по поводу Месси.
А теперь давай вернёмся к самому началу.
Ты утверждал, что выделять игрока в частности Месси всего по пяти играм это чушь и стал приводить, что на чемпионате проводится 64 игры, потом ты заявил, что выделять игрока из командной игры это комедия.

"В игровом...командном виде спорта выделять 1/25-ю единицу...и назначать его лучшим - комедия......"

Разве это не твои слова?

А сейчас ты почему то выделяешь Бензема, который заметь получил индивидуальную награду "золотой мяч", а не командную.
То есть ты противоречишь сам себе.
А вот тебе задачка:
На чемпионате мира в Катаре Месси лидирует в рейтинге лучших игроков после 60 сыгранных матчах, в пяти он сам принимал участие. Это 3 % от всех сыгранных матчей.
А теперь посчитай сколько % сыграл в турнирах Бензема.
Ну это так ради прикола, наверное получится меньше чем 3%.

Но дело даже не в этом. Это рейтинг лучших футболистов этого краткосрочного турнира, а не всего года в целом.

Тогда и победителя финала нельзя считать чемпионом мира, так как турнир краткосрочный получается?!

Ваша точка зрения основывается только на одном, вы не хотите признавать Месси. Поэтому вы начинаете, что то выдумывать, но так как выбрали заранее проигрышную точку зрение у вас явно фиаско.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 15:27, ред.
Даже если Аргентина и не победит..., он всё равно лучший.
Протащить такой посредственный состав "из грязи в князи" - в 1/2, практически в одиночку, неся на своих плечах как восхваления так и гнёт ... и при этом сохранять холодный мозг в поле ... это ... это, знаете ли ... надо быть действительно выдающимся и, фактически, первым среди лучших.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 15:11
Очень рад, в таком случае надо освободить себя от фанатизма по Роналду, принять что он великий футболист, лучший пример того как можно сделать самого себя таким великим, и наконец понять что его время прошло. Я задаюсь всего одним вопросом, почему он не завершил ещё 2 года назад. Что его толкало. Почему не ушел после первого сезона в МЮ. Не понимаю. Мне его искренно очень жаль. Он в тупике, не может завершить сейчас так как останется отрицательный осадок у всех. И не может продолжать чтоб улучшить игру и потом завершить! Но тем не менее я ожидал от него заявление о завершении.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 15:07
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 15:04
    Всегда есть альтернативное мнение. Но любое мнение должно быть объективным, справедливым, осознанным и отталкивающемся от фактов. А все остальное не серьезно.
    Futurista
    Futurista ответ Beka_byaka (раскрыть)
    сегодня в 15:02, ред.
    Если Аргентина победит, будет лучшим на ЧМ это очевидно, по разным причинам и не только по футбольным...насчёт всех времён и народов не знаю...скорее всего один из лучших...
    Неэгоист
    Неэгоист
    сегодня в 14:58
    К слову один "🐐" в этом списке занял 388-е место... Был худшим среди всех на групповом этапе и последним в своей команде... Месси точно в этом не виноват..
    myst5
    myst5
    сегодня в 14:55
    Очередное голосование школьников .
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 14:55
    Речь о турнире.....
    Не надо сюда приплетать обладателей Золотого мяча....который вручается не по итогам пяти игр...как в данном случае...
    Никто ж не оспаривает что Карим выделялся и в чемпе..и в ЛЧ...и в сборной..и по истечению года оказался самым значимым и запоминающимся игроком...
    Несомненно поощрения нужны...есть и будут...
    Тут же весь абсурдизм ситуации в том что ...как можно определить меру полезности одного игрока в краткосрочном турнире из 32-х команд...Гризманн меньше креативит??Мбаппе меньше забивает??Неймар менее эффектен??Хакими менее полезен в своём коллективе??
    Это не спор..не возражение...
    Просто точка зрения...
    Мантефильный
    Мантефильный
    сегодня в 14:54
    Это бредовый список, хотя бы потому что там нет Жиру...
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 14:52
    Прямого Ответа на мой вопрос я не услышал.
    Еслиб за всю карьеру на Роналду не работалабы вся команда, он бы никогда не забилбы столько голов. Исключение этот ЧМ, но винить его партнёров в том что они не выводили его один на один с вратарём я не буду. Так как считаю что в разладе в коллективе виноват именно он сам, и в МЮ и в сборной.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Beka_byaka (раскрыть)
    сегодня в 14:48
    Не правильно мыслите, каждый на своем месте, никогда Рогалду не занимал место Месси и никогда не носил бороду и прокисшую физиономию. Это абсолютно разные люди и разные игроки, на Роналду никто не играет в сборной, никто
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 14:46, ред.
    )) иногда ненависть к определенным людям, приводит к притуплению разума. Я не хочу ни в чем вас обвинять, но будь на месте Месси Роналду, выбы писали такие же посты?? Или Роналду не прикосаем?
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 14:43
    Можно вопрос?? А кем он будет если аргентина всё-таки завоюет кубок мира??

    Я не фанатею от людей, как минимум религия не позволяет, и разум у меня на месте. Но тем не менее Лично для меня он лучший футболист всех времён. Причин много.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 14:41, ред.
    Джек, ты абсолютно прав, в точку. И пусть 38ой не напрягается, его аргументы пустые, он предвзят.
    А от себя я добавлю, что эти пять матчей были не против :
    Германии, Бразилии, Бельгии, Франции, Англии, Уругвая, Португалии, Испании, Хорватии.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 14:35, ред.
    Просто смех да и только.
    Лучший Жиру, но его даже нет в десятке.
    И опять Бруну.... косячник
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 14:28
    Да кстати и с примером про биатлон ты опять оплошал.
    Несмотря, на то, что есть индивидуальные дисциплины, но они все выходят из командных.
    Есть сборная страны и согласно её рейтингу даются квоты на спортсменов, ну что бы ты понял это количество биатлонистов, которые могут выступать от страны.
    И вот, что бы к примеру участвовать в масс-старте, для начала надо попасть в сборную, а потом уже в зависимости от выступлении попадать в какие то дисциплины.
    Так, что биатлон это командный вид спорта, а вот дисциплины разные.
    МASTER CHIEF
    МASTER CHIEF
    сегодня в 14:16
    Левая пенка С.Аравии, проигрыш этой же С.Аравии,промазанная пенка Польше, и за это он лучший на ЧМ?))))))) Я же говорил иуду тащат… Вратарь намного лучше у них.Ливакович тащит пенки-лучший в матче, вратарь аргов тащит пенки-лучший месси. Как и в 2014 кроме лучшего игрока ничего он не возьмет.’
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 14:13
    А здесь вы начали противоречить уже самому себе.

    Ранее вы высказались, что по одному матчу можно определять лучшего игрока, а сейчас утверждаете утвердительно, что это чисто командный турнир и такие выделения комедия.
    Как тогда можно вообще определять лучшего игрока матча, турнира, года если это командный вид спорта?
    Ну не знаю где вы были раньше, но во всех командных видах спорта, ещё с прошлого века есть личные номинации.
    Приведи мне хоть один вид спорта, командный разумеется, где выбирается лучший игрок, спортсмен. Сможешь? Я со 100% уверенностью могу сказать, что ты не приведёшь, так как нет таких.
    В футболе в каждом турнире будь то международный или национальный турнир (чемпионат или кубок) есть ряд номинации. Присуждаются они по итогам матча, тура, первого круга, группового этапа, турнира в целом. Так в чём вопрос если Месси лидирует в рейтинге после 5 игр на чемпионате?
    Я понимаю, что по своим причинам ты не можешь принять, что на данный момент лидирует Месси, но тебе пора уже согласиться с реальность.
    Кстати как ты думаешь Бензема в этом году по праву получил "золотой мяч", а да по твоей логике он не достоин этого, так как футбол это командный вид спорта и выделять одного это комедия.
    Наверное надо всю статистику вслед отменить, это же неправильно выделять бомбардиров и ассистентов в командном виде спорта.
    А вратарей давно надо обходить стороной, ведь они только 1/25 часть команды.
    А может ещё у Яшина "Золотой мяч" отобрать. Ты же говоришь, что он не достоин этого...

    Так, что я с тобой в корне не согласен, это хоть и командный вид спорта, но в нём выступают не роботы, а люди и поощрять индивидуально надо!
    112910415
    112910415
    сегодня в 14:03
    отлично !
    но дальше будет труднее
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    сегодня в 13:39
    Все всегда говорили что с топ командами Месси пропадает! И забивает только слабым. Всегда говорили что он пешеход на поле! Говорили что забивает только ненужные голы! А если обратится к логике, против топ команд с организованной игрой играть всегда сложно. Элементарно два три игрока просто накрывают и опекают весь матч, и все. Тут и говорить не о чем. Яркий пример вчера Мбаппе не смог сделать ничего. Он вынужденно смещался в центр нападения чтобы убежать от Уокера. Все равно не проявил себя никак. И что?? Теперь Мбаппе бесполезный?? Да нет, просто соперник качественно выключил его из игры. Но у Франции нашлись другие исполнители, и она смогла пробраться в полуфинал.

    Что я хочу этим сказать, ребята надо уметь признавать очевидные факты, говорили не лидер оказался лидером, не тащёр оказался тащёром, ходунком или пешеходом оказался работягой, бесполезным в сборной оказался полезным и так далее. По этому чем сидеть на диване и писать всякую ересь про великих игроков, особенно про Месси, лучше порадуйтесь тому что он и Роналду внесли огромный вклад популеризации футбола в мире. Удачи всем.
    Абдурахман Джантемиров
    Абдурахман Джантемиров
    сегодня в 13:39
    Амрабат только седьмой?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 13:20
    В игровом...командном виде спорта выделять 1/25-ю единицу...и назначать его лучшим - комедия......

    Команда - да !!!
    Это чемпионат команд...
    А не масс-старт как в биатлоне...где лучший - просто первый пришедший к финишу....
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 13:14
    Если Аргентина вылетит лучшим он уже не будет...
    Гость
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