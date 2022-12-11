Месси лидирует в обновлённом рейтинге Goal на звание лучшего игрока ЧМ-2022

Спортивный портал Goal обновил список претендентов на звание лучшего игрока ЧМ-2022.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси (Аргентина).
2. Килиан Мбаппе (Франция).
3. Антуан Гризманн (Франция).
4. Доминик Ливакович (Хорватия).
5. Ашраф Хакими (Марокко).
6. Бруну Фернандеш (Португалия).
7. Софьян Амрабат (Марокко).
8. Ришарлисон (Бразилия).
9. Коди Гакпо (Нидерланды).
10. Джуд Беллингем (Англия).
Ну а так что, приз лучшему игроку ЧМ у Лео уже есть. Нужен Кубок мира. Так что, думаю, ему все равно, кому дадут приз лучшего игрока... Отмечу ментальных лидеров, стержней команд - Амрабат, Гризманн, Месси и Модрич. Главные матчи у них впереди, посмотрим, кто и как раскроется....
Ну а так что, приз лучшему игроку ЧМ у Лео уже есть. Нужен Кубок мира. Так что, думаю, ему все равно, кому дадут приз лучшего игрока... Отмечу ментальных лидеров, стержней команд - Амрабат, Гризманн, Месси и Модрич. Главные матчи у них впереди, посмотрим, кто и как раскроется....
Что я хочу этим сказать, ребята надо уметь признавать очевидные факты, говорили не лидер оказался лидером, не тащёр оказался тащёром, ходунком или пешеходом оказался работягой, бесполезным в сборной оказался полезным и так далее. По этому чем сидеть на диване и писать всякую ересь про великих игроков, особенно про Месси, лучше порадуйтесь тому что он и Роналду внесли огромный вклад популеризации футбола в мире. Удачи всем.
Что я хочу этим сказать, ребята надо уметь признавать очевидные факты, говорили не лидер оказался лидером, не тащёр оказался тащёром, ходунком или пешеходом оказался работягой, бесполезным в сборной оказался полезным и так далее. По этому чем сидеть на диване и писать всякую ересь про великих игроков, особенно про Месси, лучше порадуйтесь тому что он и Роналду внесли огромный вклад популеризации футбола в мире. Удачи всем.