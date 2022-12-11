Жиру — лучший игрок матча Англия — Франция

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру признан лучшим игроком матча с Англией в 1/4 финала ЧМ-2022 (2:1).
Его гол на 78-й минуте встречи принёс команде победу.
Нападающий сборной Франции Оливье Жиру признан лучшим игроком матча с Англией в 1/4 финала ЧМ-2022 (2:1).
Его гол на 78-й минуте встречи принёс команде победу.
И на целый год старше того кто этим прославился на этом мундиале..
И на целый год старше того кто этим прославился на этом мундиале..
Но могли бы и Антуану дать вымпел!)
Но могли бы и Антуану дать вымпел!)