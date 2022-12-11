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Жиру — лучший игрок матча Англия — Франция

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Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 15:01
Все по делу. Пашет, создаёт, забивает, выручает, тянет.
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 14:27
Жиру шикарен. Ветеран на классе, трудяга и джентельмен. Но все же я бы отдал лучшего игрока Гризманну за два победных ассиста.
Chaumont
Chaumont
сегодня в 13:23
Жиру получше Бензема будет...
lotsman
lotsman
сегодня в 10:37
Молодцы французы. Я на них ставил.))
Цихла
Цихла ответ Dima salev (раскрыть)
сегодня в 09:59
Ну Бензема вроде как приехал
Dima salev
Dima salev
сегодня в 09:58
Наверное с Бензема стиль игры сборной Франции испортился бы. Если бы Бензема приехал на чемпионат мира тогда Жиру не было бы
ABir
ABir
сегодня в 09:33
Мбапе и Льорис - тоже красавцы! Да, и Гризман молодчик!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:32
Всегда на позитиве...тренеров соперников не достаёт...к лавке соперников отмечать голы не бегает...в микст-зоне соперников не оскорбляет....
И на целый год старше того кто этим прославился на этом мундиале..
112910415
112910415
сегодня в 09:12
очень качественный Оливье !
Пепс
Пепс
сегодня в 08:59, ред.
Жиру красава... Трудяга получил свой приз 👍👍👍👍👍
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:58
Старается парень.
Но могли бы и Антуану дать вымпел!)
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
сегодня в 08:26
Я более чем уверен. С Бензема Франция не достигла бы такой удачи
monah-10
monah-10
сегодня в 08:23
Жиру всегда лучший, но если бы Бенз был в строю, для Жиру место в старте бы не нашлось.
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