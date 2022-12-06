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На матче с Южной Кореей присутствовали легенды сборной Бразилии

сегодня, 00:35
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия4 : 1Логотип футбольный клуб Южная КореяЮжная КореяМатч завершен

Матч 1/8 финала чемпионата мира против сборной Южной Кореи (4:1) посетили легенды сборной Бразилии.

На трибунах стадиона в Катаре присутствовали Кафу, Роберто Карлос, Ривалдо и Роналдо.

На матче с Южной Кореей присутствовали легенды сборной Бразилии

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04 декабря
Все комментарии
azkan
azkan
сегодня в 00:56
Действительно легенды!
С Ривалдо мне посчастливилось встретится на Алайском рынке Ташкента и не много поговорить) Веселый парень. Тогда еще он играл в ташкентском клубе Бунёдкор. А тренером был Сколари.
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