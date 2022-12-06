На матче с Южной Кореей присутствовали легенды сборной Бразилии

Матч 1/8 финала чемпионата мира против сборной Южной Кореи (4:1) посетили легенды сборной Бразилии.
На трибунах стадиона в Катаре присутствовали Кафу, Роберто Карлос, Ривалдо и Роналдо.
|Бразилия4 : 1Южная Корея
|Матч завершен
Матч 1/8 финала чемпионата мира против сборной Южной Кореи (4:1) посетили легенды сборной Бразилии.
На трибунах стадиона в Катаре присутствовали Кафу, Роберто Карлос, Ривалдо и Роналдо.
С Ривалдо мне посчастливилось встретится на Алайском рынке Ташкента и не много поговорить) Веселый парень. Тогда еще он играл в ташкентском клубе Бунёдкор. А тренером был Сколари.
С Ривалдо мне посчастливилось встретится на Алайском рынке Ташкента и не много поговорить) Веселый парень. Тогда еще он играл в ташкентском клубе Бунёдкор. А тренером был Сколари.