Фанаты Японии убрали мусор со стадиона после поражения от Хорватии

Болельщики сборной Японии убрали мусор со стадиона после поражения в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Хорватии (1:1, 1:3 по пенальти).
Японцы убирают мусор после каждой игры своей сборной на чемпионате мира.
Болельщики сборной Японии убрали мусор со стадиона после поражения в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Хорватии (1:1, 1:3 по пенальти).
Японцы убирают мусор после каждой игры своей сборной на чемпионате мира.
Трудно поверить, но во время послевоенной индустриализации мусор был для Японии серьезной проблемой. Каждый, кто приезжает в Японию и снимает квартиру, должен изучить гоми-гайд В Японии в каждом городе – свои правила. Чаще всего мусор нужно разделять на 4 категории: сгораемый, несгораемый, перерабатываемый и крупногабаритный (но это облегченный вариант – категорий может быть в несколько раз больше). В некоторых районах для каждого типа мусора нужно покупать специальные разноцветные пакеты. Где-то требуется подписывать пакет своим именем.У жителей есть четкое расписание, в какой день нужно выставлять на улицу определенный тип мусора. Если перепутать день и разновидность отходов или смешать разные виды мусора, на пакет наклеят угрожающий стикер с предупреждением. Тот, кто не исправится, получит штраф и большие проблемы с соседями.
Японцы так привыкли ко внутренним правилам, что уже не могут представить, как можно уйти со стадиона, не убрав пивные стаканы или упаковку от еды.
Для них это норма и обязательство, для нас – шок.
Трудно поверить, но во время послевоенной индустриализации мусор был для Японии серьезной проблемой. Каждый, кто приезжает в Японию и снимает квартиру, должен изучить гоми-гайд В Японии в каждом городе – свои правила. Чаще всего мусор нужно разделять на 4 категории: сгораемый, несгораемый, перерабатываемый и крупногабаритный (но это облегченный вариант – категорий может быть в несколько раз больше). В некоторых районах для каждого типа мусора нужно покупать специальные разноцветные пакеты. Где-то требуется подписывать пакет своим именем.У жителей есть четкое расписание, в какой день нужно выставлять на улицу определенный тип мусора. Если перепутать день и разновидность отходов или смешать разные виды мусора, на пакет наклеят угрожающий стикер с предупреждением. Тот, кто не исправится, получит штраф и большие проблемы с соседями.
Японцы так привыкли ко внутренним правилам, что уже не могут представить, как можно уйти со стадиона, не убрав пивные стаканы или упаковку от еды.
Для них это норма и обязательство, для нас – шок.
Удивительная культура. Удивительная Япония. Очень жаль. Частичку сердца изъяли. Смотреть ЧМ уже не так интересно
Честно говоря, очень жалко их. Могли победить Хорватию, но не повезло (((((
всегда относился к Японии.и к японцам с большой толикой уважения...прежде всего с исторической точки зрения....да, навели шороху по всей Азии нехило так...но смогли найти в себе силы, признали ошибки, и сейчас в новом тысячелетии, занимает по праву свое законное место одной из главных стран на которые остальные будут только равняться...и правильно кстати сделают...японцам есть чем гордиться...великая страна...великая нация...не хочу сильно углубляться в исторический ракурс, но только за экономический рывок с конца сороковых по конец семидесятых, эта страна заслуживает такого же поклона, который они подарили сегодня своим болельщикам...по доброму позавидовал японским болелам сегодня, и всей этой стране, на поле один за всех, и все за одного, только не на словах. а на деле, стелятся в подкаты, бьются как один, просто красавцы, спасибо им за это чудо.
Удивительная культура. Удивительная Япония. Очень жаль. Частичку сердца изъяли. Смотреть ЧМ уже не так интересно
Честно говоря, очень жалко их. Могли победить Хорватию, но не повезло (((((
всегда относился к Японии.и к японцам с большой толикой уважения...прежде всего с исторической точки зрения....да, навели шороху по всей Азии нехило так...но смогли найти в себе силы, признали ошибки, и сейчас в новом тысячелетии, занимает по праву свое законное место одной из главных стран на которые остальные будут только равняться...и правильно кстати сделают...японцам есть чем гордиться...великая страна...великая нация...не хочу сильно углубляться в исторический ракурс, но только за экономический рывок с конца сороковых по конец семидесятых, эта страна заслуживает такого же поклона, который они подарили сегодня своим болельщикам...по доброму позавидовал японским болелам сегодня, и всей этой стране, на поле один за всех, и все за одного, только не на словах. а на деле, стелятся в подкаты, бьются как один, просто красавцы, спасибо им за это чудо.