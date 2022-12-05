Фанаты Японии убрали мусор со стадиона после поражения от Хорватии

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вчера, 21:53

Болельщики сборной Японии убрали мусор со стадиона после поражения в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Хорватии (1:1, 1:3 по пенальти).

Японцы убирают мусор после каждой игры своей сборной на чемпионате мира.