Китайская мафия использует последний ЧМ Месси для перепродажи билетов

Китайская мафия занимается перепродажей билетов на матчи чемпионата мира.
Представители азиатской мафиозной структуры используют то, что этот чемпионат мира может быть последним для Лионеля Месси. В связи с этим, они продают билеты на игры с его участием по существенно завышенной цене. За билет на матч 1/4 финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Нидерландами просят 4500 евро, что в пять раз превышает официальную цену.
Переведите пожалуйста евро в юани!))
Пора уже давно начать готовиться к следующему чемпу и это надо делать с валюты обслуживания 2026 - юаней!)
Переведите пожалуйста евро в юани!))
Пора уже давно начать готовиться к следующему чемпу и это надо делать с валюты обслуживания 2026 - юаней!)
Месси ещё может участвовать в следующий чемпионат мира
Месси ещё может участвовать в следующий чемпионат мира