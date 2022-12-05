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Китайская мафия использует последний ЧМ Месси для перепродажи билетов

вчера, 10:36
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентина09.12.2022 в 22:00 Не начался

Китайская мафия занимается перепродажей билетов на матчи чемпионата мира.

Представители азиатской мафиозной структуры используют то, что этот чемпионат мира может быть последним для Лионеля Месси. В связи с этим, они продают билеты на игры с его участием по существенно завышенной цене. За билет на матч 1/4 финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Нидерландами просят 4500 евро, что в пять раз превышает официальную цену.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 15:26
lotsman
lotsman
вчера в 15:01
Пользуются популярностью игрока и наживаются.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:42
Да и €900 – тоже немало.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:36
Спрос определяет цену!
Переведите пожалуйста евро в юани!))
Пора уже давно начать готовиться к следующему чемпу и это надо делать с валюты обслуживания 2026 - юаней!)
Знатог
Знатог ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 13:17
Да, он ещё маленький, подрастёт сыграет.
Dima salev
Dima salev
вчера в 13:01
Матч Аргентина Нидерландия изменить жизнь Месси. После матча Месси может получить хороший контракт.
Месси ещё может участвовать в следующий чемпионат мира
adekvat
adekvat
вчера в 12:33
Мафия бессмертна, они бутылки пустые не собирают, что бы сдать ?
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 11:58
Скорее всего это какие-то уличные барыги делают, чем мафия
Futurista
Futurista ответ rhskmz (раскрыть)
вчера в 11:57, ред.
Итальянские мафиози...албанские бандиты...чешские и румынские проститутки...английские и немецкие геи и трансвеститы...
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:47
Люди загодя знают где будет ажиотаж и прибыль..
Бубнин
Бубнин
вчера в 11:20
Лионель в доле.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 11:11
Смертная казнь барыгам!
Миша Волк
Миша Волк
вчера в 11:09
Лучше бы китайскую сборную на чемпионат купили...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:08
В ответ на действия китайцев, русская и итальянская мафии приступили к продаже билетов в на финальный матч ЧМ-2022 РОССИЯ - ИТАЛИЯ
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:05
Elliada
Elliada
вчера в 10:56
На Месси все хотят посмотреть. Матч с Мексикой рекорд посещаемости установил
rhskmz
rhskmz
вчера в 10:54
Китайские мафиози , русские бандиты , украинские проститутки ...
Знатог
Знатог ответ matrix333 (раскрыть)
вчера в 10:48, ред.
попросить их лопатой рыть яму и сделать 1 отв. в черепе.
matrix333
matrix333
вчера в 10:40
А как можно противостоять?
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 10:40
кетайская мафия опасное ребяты. я бо не стало с ними связыватся. лутше заплатить
Гость
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