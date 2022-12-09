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Энрике может возглавить европейский топ-клуб

вчера, 17:10

Экс-тренер сборной Испании Луис Энрике может возглавить известный европейский клуб.

Сообщается, что наставник может приступить к работе в «Атлетико», если нынешний рулевой команды Диего Симеоне летом покинет клуб. В Англии также интересуются Энрике, тренер готов рассмотреть предложение от топ-клуба. Наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага могут уволить, если «дьяволы» не добьются хорошего результата во второй части сезона. В этой связи МЮ также может стать вариантом для Энрике.

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Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:33, ред.
В чем-то согласен, но все-таки Энрике выдал один крутой сезон у Барсы, а Симеоне был стабилен, хотя он не выиграл ЛЧ. Да, Симеоне пока не оброс мясом и нужен престижный трофей как ЛЧ, чтобы перейти в клуб, где бюджет больше.

Тен Хагу нужно время все таки, как вы сказали. Все таки большие трофеи сразу не выигрываются, а команда сразу не становится топом.
Если они избавятся от Тен Хага, тогда решение будет не совсем понятным. Ведь риски всегда были и если МЮ усилялся, то должен был предполагать что нужно доверие тренеру. Тен Хаг скорее всего не говорил при переходе в МЮ что на 100% даю гарантию что попаду в ЛЧ, а на следующий сезон выиграю АПЛ и затем ЛЧ.

Поэтому тут больше решение зависило не от Тен Хага при назначении и тренера, а от руководства клуба, которое должно было предвидеть риски и успех.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:21
Думаю из вариантов,более подходящим может стать именно переход в Атлетико...
Диего изжил себя и выжал максимум из этой команды за все те более десяти лет работы в клубе!
Возможно, Энрике внесет что то новое в игру матрасников, новые эмоции, новую тактику и т.д
Вариант с МЮ думаю тут лишний.....было бы глупо избавляться от Эрика Тен Хага даже при том, если они не попайдут в ЛЧ... столько денег было потрачено на трансферы и обновление команды и нужно дальше пождерживать тренера
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:19
Почему мои комментарии блокируются, типа "флуд, для зарабатывания очков в КП"? Почему вы так делаете?
Кому-то за несколько слов вы ставите "народный обозреватель", а у других удаляете самые обычные комментарии!
3ton
3ton
вчера в 19:39, ред.
Многие пишут, что со сборной он провалился )))
Ничего что Испания одна из интереснейших сборных на Евро была с Италией
Как быстро люди забывают былые успехи.

Не сказал бы, что у Испании сильная сборная. Скорее средненькая с молодежью.

У Испании нет нападения. Оно как бы есть, но не того уровня когда были Рауль, Торрес, Морьентес, Вилья. В своих клубах забивали стабильно , а не эти середнячки. Наколотили в первом матче 7мь голов на индивидуальном качестве .

Что хотели то и делали на поле и все получалось. Типичная молодёжь - стабильности нет. Тот же Педри и Гави сырые и им еще 20 лет нет.
В таком возрасте единицы играют стабильно.
DXTK
DXTK
вчера в 18:14, ред.
Да ладно, если куда и уйдет Энрике, так это на замену Хави на случай если тот ничего не выиграет в конце сезона. Ляпорта его кандидатуру, кстати, уже рассматривал как вариант, поскольку тренер имеет наилучший показатель побед среди тренеров в 21 веке с Барсой.

PS хотя после того как он вылетел со сборной Испанией от Марроко в 1/8 ЧМ......... топ клубы 10 раз подумают стоит ли его приглашать. Особенно тот футбол который он ставит, владение мячом и катание его по полю.
протон
протон
вчера в 17:44
Не совсем понимаю как болельщики МЮ так быстро привыкли к тен хагу, вероятно из-за ситуации с Роналду, но посмотрим что будет во второй части сезона. Человек ещё ничего не выиграл чтобы так держаться за него. Энрике не такой уж плохой вариант. Но тем не менее Тен Хагу удачи, верил в этого парня до прихода, верю до сих пор.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:37
Только не в МЮ.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 17:21
Время покажет где окажется!
Гость
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