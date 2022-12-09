Энрике может возглавить европейский топ-клуб

Экс-тренер сборной Испании Луис Энрике может возглавить известный европейский клуб.
Сообщается, что наставник может приступить к работе в «Атлетико», если нынешний рулевой команды Диего Симеоне летом покинет клуб. В Англии также интересуются Энрике, тренер готов рассмотреть предложение от топ-клуба. Наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага могут уволить, если «дьяволы» не добьются хорошего результата во второй части сезона. В этой связи МЮ также может стать вариантом для Энрике.
PS хотя после того как он вылетел со сборной Испанией от Марроко в 1/8 ЧМ......... топ клубы 10 раз подумают стоит ли его приглашать. Особенно тот футбол который он ставит, владение мячом и катание его по полю.
PS хотя после того как он вылетел со сборной Испанией от Марроко в 1/8 ЧМ......... топ клубы 10 раз подумают стоит ли его приглашать. Особенно тот футбол который он ставит, владение мячом и катание его по полю.
Ничего что Испания одна из интереснейших сборных на Евро была с Италией
Как быстро люди забывают былые успехи.
Не сказал бы, что у Испании сильная сборная. Скорее средненькая с молодежью.
У Испании нет нападения. Оно как бы есть, но не того уровня когда были Рауль, Торрес, Морьентес, Вилья. В своих клубах забивали стабильно , а не эти середнячки. Наколотили в первом матче 7мь голов на индивидуальном качестве .
Что хотели то и делали на поле и все получалось. Типичная молодёжь - стабильности нет. Тот же Педри и Гави сырые и им еще 20 лет нет.
В таком возрасте единицы играют стабильно.
Ничего что Испания одна из интереснейших сборных на Евро была с Италией
Как быстро люди забывают былые успехи.
Не сказал бы, что у Испании сильная сборная. Скорее средненькая с молодежью.
У Испании нет нападения. Оно как бы есть, но не того уровня когда были Рауль, Торрес, Морьентес, Вилья. В своих клубах забивали стабильно , а не эти середнячки. Наколотили в первом матче 7мь голов на индивидуальном качестве .
Что хотели то и делали на поле и все получалось. Типичная молодёжь - стабильности нет. Тот же Педри и Гави сырые и им еще 20 лет нет.
В таком возрасте единицы играют стабильно.
Диего изжил себя и выжал максимум из этой команды за все те более десяти лет работы в клубе!
Возможно, Энрике внесет что то новое в игру матрасников, новые эмоции, новую тактику и т.д
Вариант с МЮ думаю тут лишний.....было бы глупо избавляться от Эрика Тен Хага даже при том, если они не попайдут в ЛЧ... столько денег было потрачено на трансферы и обновление команды и нужно дальше пождерживать тренера
Диего изжил себя и выжал максимум из этой команды за все те более десяти лет работы в клубе!
Возможно, Энрике внесет что то новое в игру матрасников, новые эмоции, новую тактику и т.д
Вариант с МЮ думаю тут лишний.....было бы глупо избавляться от Эрика Тен Хага даже при том, если они не попайдут в ЛЧ... столько денег было потрачено на трансферы и обновление команды и нужно дальше пождерживать тренера